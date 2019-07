La alimentación del bebé en su primer año

La introducción del nuevos alimentos para el bebé luego de su segundo trimestre de vida, se conoce como ablactación. Al dejar de tomar solamente la leche materna, es crucial saber qué le va bien o no al pequeño para mantener su salud. La pediatra Leonor Alarcón de sus recomendaciones:

Sexto mes: Debe comenzar a ingerir frutas (como manzana, pera, guineo, durazno o granadilla) en forma de papillas naturales. Estas deben ser hechas en casa porque así se evita que los bebés desde pequeños consuman químicos de los productos envasados. Las papillas no deben tener azúcares añadidos.

Séptimo mes: El bebé está listo para probar cremas de pollo o vegetales (como zambo, zapallo y brócoli). Otra opción son los puré de papa, yuca, zanahoria blanca. Los alimentos deben ser cocidos al vapor. Todo debe ser sin condimentos. Las papilas gustativas aún no está desarrolladas y por eso, no diferencian si no tiene sal.

Desde el octavo mes: Si ya aparecieron los primeros dientecitos, ya puede comer alimentos triturados y las carnes cocidas (como el pollo y pescado). Poco a poco podrá ingresar a su alimentación nuevos productos, cuidando que siempre estén frescos. El huevo duro es otro de los alimentos importantes (debe ser bien cocido porque en él vive una bacteria llamada salmonela, y podría causar una infección gastrointestinal).

Otros detalles:

- El bebé debe comer cinco veces al día (desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y noche).

- El tubo digestivo del bebé no está preparado para ingerir productos industrializados.

- La sal y azúcar están prohibidos hasta los 12 meses de edad porque existe el riesgo de despertar enfermedades como hipertensión arterial y diabetes infantil.

- No se elimina la leche materna mientras se incluyen otros alimentos.