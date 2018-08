Zeta Bosio: “La electrónica no es un arte menor”

Una charla de música en el ambiente más bohemio de Guayaquil fue la que tuvo Zeta Bosio con EXPRESIONES. En el bar Diva Nicotina del cerro Santa Ana el argentino, convertido en una leyenda por ser un exintegrante de Soda Stereo, ofreció un show el pasado jueves.

Posterior a su prueba de sonido tuvimos la oportunidad de conocer su visión del panorama musical, el cual para él los artistas “han perdido”.

Acompañado de una cerveza local, Zeta reconoció que le ha costado adaptarse a cómo se manejan las cosas ahora con la distribución digital, pero que también es más sencillo trabajar y crear desde cualquier lado.

“Mi último disco, con mi banda actual Shoot The Radio, la hicimos en una habitación con un computador y pocos equipos. Antes hubiéramos necesitado muchas personas”.

Pero también lo ve como consumidor. “Antes escuchar música era algo grupal. Nos reuníamos con amigos a poner discos, a compartir las canciones. En estos momentos te pones tus audífonos y escuchas lo que te dicen las playlist, ya ni lo que te gusta”.

Sus años de fama los ve lejanos, pero con agrado y dejó visible su gratitud. “Ese tiempo me robó ser una persona normal. Ahora estoy aquí conversando junto a la ventana, solo acompañado de mi esposa y mánager Estefanía Iracet. Con Soda tendría dos guardaespaldas y mucha gente esperando”.

Lo que no ha cambiado es su proceso creativo. Actualmente está enamorado de las facilidades y las emociones que puede producir en una tocada. Los festivales y el espectáculo en vivo son lo que más apoya. “Es la única forma que la gente disfrute la música como el autor la concibió”, mencionó.

Shoot the radio, su banda

El dúo electrónico lo conforma junto a Fernando Montemurro. Everything is you fue el sencillo de Ópera Galaxy, su álbum debut. Actualmente prepara uno de remixes. El deep, el house y el techno son varios de los subgéneros en los que incursiona y recalca que las personas deben quitarse del pensamiento que es “solo ruido”.