Yanina Galeassi, de La Voz de Argentina, en el Festival Internacional de Artistas con Discapacidad

Yanina Galeassi (30) es oriunda de Córdoba, Argentina. Aunque tiene deficiencias auditivas, canta y compone. Cuando su madre (Patricia) estaba embarazada de cinco meses le dio sarampión. “Mis huesos se afectaron, nací con osteoesclerosis y esto provocó mi problema auditivo, hipoacusia. Ella decidió tenerme, luchó por mí. Uso audífonos y leo mucho los labios”.

Proviene de una familia de músicos y bailarines. Su padre, Oswaldo, es cantante. A los 4 años, Yanina empezó a hablar y a los 10 descubrió su talento musical. “A los 14 me pusieron un implante y por primera vez escuché mi voz”.

En Córdoba participó en el programa Mi primer escenario, el cual lo ganó con el tema Ven conmigo de Christina Aguilera, luego estuvo en Soñando por cantar. “Quedé finalista y me regalaron unos audífonos, estos me los robaron. Llegué a Laten argentinos. Ahí me dieron otros dispositivos”, recordó emocionada.

El año pasado en La Voz Argentina estuvo entre los mejores talentos. Ricardo Montaner fue jurado y coach. “Me dijo que no me iba a soltar la mano y no lo ha hecho. Nos hicimos muy buenos amigos, tiene un gran corazón”, cuenta Yanina, quien prefiere la música romántica y cristiana. Ha escrito dos canciones, Vivir para ti y Tu amor.

Sufrió mucho bullying en diferentes etapas de la vida. “Es difícil que la sociedad acepte a una persona con discapacidad. Esta no está en el cuerpo sino en la falta de amor. Esa es la peor discapacidad. Se burlaban mucho, ahora hablo mejor. Nadie daba un peso por mí. Pero entendí que el no de los otros, para nosotros es el sí”.

Cuando está en el escenario siente que Dios la eleva. “Yo a mi voz no la escucho directamente, uso audífonos pero la hipoacusia va avanzando y no por año, a veces por día, porque por cada zumbido que tengo hay una pérdida auditiva. Lo único que les puedo decir es que no tiren la toalla. He pasado de todo en mi vida, y no me fue fácil llegar hasta acá”.

Horacio, su esposo, es músico. Tienen 3 hijos: Agustín, Gastón y Antonella. Perdió 2. Sentía temor de no estar en capacidad para criarlos.

Ella es parte del Festival Internacional de Artistas con Discapacidad Grande, organizado por la Dirección de Inclusión Social del Municipio porteño, que se desarrolla en la urbe desde el miércoles y, cuyo objetivo es promover la inclusión de las personas con discapacidad y sensibilizar a la ciudadanía en este tema.