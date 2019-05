Yalitza Aparicio sin premio y muy resguardada

Es una celebridad, aunque algunos no estén de acuerdo. Yalitza Aparicio (25) fue la protagonista de la sexta edición de los premios Platino del Cine Iberoamericano, cuya ceremonia se desarrolló el domingo en el teatro Gran Tlachco, del parque Xcaret (Playa del Carmen, México). A la maestra e hija de una trabajadora doméstica, la vida le cambió cuando el director Alfonso Cuarón le dio la oportunidad de personificar a Cleo en la cinta Roma, la que le dio su primera nominación al Óscar como mejor actriz.

El filme se llevó cinco reconocimientos (director, dirección de sonido, guion, fotografía y película iberoamericana de ficción). Aspiraba a nueve. Con estos se suman 188 distinciones para este largometraje, grabado en blanco y negro, desde que arrancó en Venecia en 2017.

Antes de la gala, la mexicana, nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, caminó por la alfombra roja y causó revuelo porque la prensa quería sus declaraciones, así como sus fotos. Existe expectativa por saber cuál será su siguiente proyecto y quién la dirigirá.

Era la primera vez que la veíamos en vivo y en directo, muy de cerca. Nos sorprendió lo menuda que es, muy baja de estatura y, cuando sonríe, deja ver que sus dientes no son perfectos. A veces pone cara de susto, especialmente cuando siente el acoso de los medios de comunicación. Y no es para menos, no estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Quizá por ello, hay momentos en los que da la impresión de que no sabe qué hacer ni para dónde ir.