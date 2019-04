Ximena Sariñana, una mujer libre

La dulce y rasposa voz de Ximena Sariñana combina a la perfección con las percusiones latinas, lo que se convierte en sonidos sensuales, provocativos y cargados de significados. A sus 33 años, la mexicana dice sin ningún temor “¡qué tiene!”, una frase en tono desafiante que usó para su primer sencillo de esta nueva etapa musical.

‘Dónde bailarán las niñas’ es el título de su actual álbum, al cual en esta entrevista con EXPRESIONES describió como su “forma de fluir”.

Luego de escuchar el disco queda la sensación de no tener barreras. ¿Así fue concebido?

Sí, totalmente. Creo que fue un reto muy personal. Desde que empecé a estudiar música tenía esta meta de aprender a producir mis canciones, y cómo tener el control total de todo lo que creo. Y eso hace que sea también muy liberador porque de alguna manera logras lo que para ti era muy importante. Y con este disco solo quería fluir, crear y así también sea muy entretenido. Nos atrevimos a probar cosas nuevas, salí de mi zona de confort. Y lo logramos.

¿Y es consumidora de reguetón? Por que esta vez sus temas invitan a bailar.

No me considero una conocedora de verdad, soy como amateur en esto. Pero creo que ya no es tanto reguetón puro, se ha vuelto tan popular que es difícil diferenciar una música de la otra.