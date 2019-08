Woodstock, la ciudad “mágica” que prestó su nombre al legendario festival

“Lugar mágico”

Los lugareños han notado en los últimos meses un aumento de los visitantes que llegan en busca del aura de Woodstock.

A unos 100 km al suroeste, en Bethel, donde se realizó realmente el festival, se llevarán a cabo una serie de conciertos por el aniversario entre el 15 y el 18 de agosto, con músicos como Santana, que participó en 1969.

Pero el flujo constante de dinero y gente puede estar atentando contra el espíritu contracultural de la ciudad, según Heppner.

“¿Hemos perdido el verdadero significado de Woodstock? Hay gente que dice que sí, que lo hemos perdido”, dice.

“Si no puedo alquilar una casa, y me gusta la música o pintar... no tienes una colonia artística si no tienes artistas”.

Pero para Baer, el arquitecto, el área es un “lugar mágico, cargado”, y él cree que será así por mucho tiempo.