Winstar: “Mi música habla de libertad e inclusión”

Hace 10 años se dio a conocer en el público latinoamericano como una promesa del género urbano con el disco Night vision, un compendio de variados ritmos como el pop, el dance y el house. Se hace llamar Winstar, un neoyorquino de 28 años de padres colombianos, que despuntó reviviendo el clásico de Leo Dan Cómo te extraño.

Vía telefónica, el cantante habló con EXPRESIONES de Read, una nueva propuesta de su autoría que combina el inglés y el español y en la que los ritmos electrónicos y urbanos están presentes.

“Al igual que el resto de mis canciones, esta melodía habla de libertad, de expresarse y mostrarse al mundo como somos, sin máscaras ni poses”, comenta el solista, quien se muestra feliz de vivir en un mundo bicultural y bilingüe como es Nueva York.

“Creo que ningún latino nacido en Estados Unidos debe escoger a dónde pertenecer, porque es aceptado totalmente en las dos partes. Quiero que mi música logre ayudar en eso”. Y no solo da su apoyo a los hispanos, sino también a la comunidad LGTBI que lo sigue.

“Quiero ser una voz para quienes no pueden decirle al mundo lo que son y lo que sienten, y que se acepten y se quieran. No debe haber barreras ni distinciones, somos personas primero. No creo en las etiquetas ni en las categorías”, dice el intérprete de otros éxitos como Hipnotiza, Vamo’ a darle y Ready to go.

Lamenta que en el pasado exponentes mundiales como George Michael, Liberace y Freddie Mercury no hayan podido en el apogeo de sus carreras llevar una vida plena y consecuente con su naturaleza. Otros como Elton John tuvieron que esperar décadas para salir del armario.

“Fueron tiempos en los que la industria y la presión social les exigían comportarse de una manera distinta a la que sentían para encajar y vender ilusiones. Afortunadamente vivimos otra época, en la que el talento se impone a la preferencia sexual”.

Se considera un hombre con mucha suerte, pues siempre supo lo que quería ser y su familia lo apoyó desde chico. “Yo sentía que la música me salía por los poros. Mis papás vieron eso y me apoyaron metiéndome desde chiquito en clases de actuación, de baile y de canto para encaminarme en lo que me apasionaba”.

Agrega que no todo fue fácil. Le dijeron que para seguir su vocación debería pulirse. Le exigieron que se destacara en sus clases, si es que quería triunfar en el arte. Así es que empezó a trabajar, desde los ocho años, en obras de teatro musical de Broadway para sobresalir tanto en baile como en canto.

CONÓCELO

Actor, bailarín y cantante del género urbano nacido en 1990 que comenzó su carrera a los 8 años.

Sus padres son originarios de Cartagena, Colombia.

Se dio a conocer internacionalmente con el disco Night vision.