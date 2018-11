William Jaramillo: “No soy un gay que solo piensa en hombres”

William Jaramillo Lino (49) se ha dado a conocer como modelo, asesor de imagen, diseñador, organizador de eventos y certámenes de belleza, y porque tiene la lengua tan o más afilada que la de su hermano, Geovanny (48), a quien el público llama el Lcdo. Dupleint. Colaboró con él en el programa La mansión de Geovanny Dupleint, en Sucre TV, y ha hecho radio. Ahora es panelista del recién estrenado espacio de RTS, Intrusos, en el cual se está destacando por sus comentarios sin tapujos.

Usted es mayor que su hermano. ¿Le importa la edad?

A todos nos importa, pero en mi caso ya no. Me veo en el espejo y no reflejo una persona de casi 50 años, sino alguien maduro que ha vivido lo que ha querido y no lo que la gente dice. No soy de excesos, a pesar de estar en el medio farandulero, prefiero muchas veces quedarme en mi casa. Cuido mi imagen y eso debe hacerlo cualquiera, así sea el empleado de una empresa.

¿Usted llegó a Intrusos porque es amigo de la presentadora Marián Sabaté o su hermano le dio el empujón?

Me llamaron y me dijeron que Rocío Dunn (gerenta de producción) me quería para una entrevista. Creí que era para opinar de un determinado tema o persona. Luego me comentaron que se trataba de un casting, de inmediato se lo conté a Geovanny y luego al resto de mi familia. Somos muy unidos y entre nosotros no hay secretos. Cuando fui me encontré con Paúl Lemos, Édison Guerrero y otros. Me sentí emocionado, pero dije que sea lo que Dios quiera. Al día siguiente me avisaron que había sido seleccionado.

¿Por qué cree que puede ser panelista de farándula?

Porque conozco casi todo lo referente al medio, soy amigo de las personas implicadas o trato de acercarme a ellas de manera respetuosa. Los que se dedican a esto deben conocer el punto de vista de ambas partes, además tengo buena dicción, vocalización y 30 años en el modelaje.

¿Es decir que considera que tiene el suficiente criterio para opinar?

Sí, porque me he preparado. No soy un gay que solo piensa en hombres, soy un ser humano que a pesar de mis preferencias sexuales, mi visión y forma de pensar van más allá.

¿No le complica hablar de su orientación sexual?

El sol no se lo tapa con un dedo, para mí fue muy duro que mi madre (Flor María Lino) se entere hace unos 15 años. Se lo conté a la expareja de ella y esta persona me ayudó a que lo entendiera y lo asimilara. Mis progenitores eran muy cerrados. Ahora lo hablo de manera normal, no porque me sienta orgulloso o haga alarde de aquello, sino porque no quiero que la gente forme conceptos erróneos.

¿Es una ventaja o desventaja ser hermano de Geovanny Dupleint?

Ser su hermano abre muchas puertas. Siempre he dicho cuando no puedo con mi nombre, avanzo con el de Geovanny. Lo malo es que nos han dicho narcotraficantes, sicarios y que en mi casa existe un subterráneo donde llevamos a las personas que nos caen mal, que las matamos y ahí las dejamos. Los hermanos Dupleint somos lo peorcito. Eso no es real.

¿Quién tiene la lengua más afilada?

Mi hermano es muy tolerante, él disculpa y entiende. Yo disculpo, entiendo, pero hasta ahí nomás. Pongo distancia, cuando veo a la persona puedo saludarla, pero más allá de eso, no.

Hablando de sus compañeros, ¿considera que todos deberían ser panelistas?

A Luis (Farandulero Luis) le falta dicción, vocalización, imagen y además creo que no sabe mucho de farándula, a pesar de que tiene una página sobre estos temas. Édison Guerrero sabe de misses, tiene criterio, pero le falta el picante. Mientras que Bratt Murgueitio cree que todavía está en el reality, quiere ser el centro de atención. La Gringa es muy inteligente y preparada, tiene mucho que dar todavía, el idioma la limita.

¿Qué opina del desempeño de Oswaldo Segura?

Considero que en estos espacios siempre debe haber una persona pausada, tranquila. Oswaldo pone la parte jocosa, también. Da sus comentarios sin dañar y con tino.