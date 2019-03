Wanessa trae a Brasil en sus caderas

En Brasil, Wanessa Camargo es un nombre que deslumbra. Lleva más de dos décadas como cantante y su fama ha ido creciendo con trabajo duro. Las fronteras de su país le han quedado cortas a esta mujer que ha incursionado en los géneros con los que siente afinidad, por eso tiene una variada discografía.

Este 2019, cuando Brasil está llegando con fuerza a todo el continente, ha sido también el momento preciso para que Wanessa traiga su sabor con Muñeca de plástico. El pop romántico es su sello distintivo pero nunca deja de lado su parte más sexy.

La cantante de 36 años conversó con EXPRESIONES en exclusiva desde Sao Paulo, donde está grabando su próximo EP.

¿México es su catapulta internacional?

México y Latinoamérica son mis grandes sueños. Yo creo que hay muchas cosas en común con mi trabajo desde hace años, vengo trabajando en este camino desde mi sencillo Amor, amor y todo siempre fue muy conectado a México, desde las melodías que usaba en mis canciones en portugués hasta las colaboraciones, pero me encantaría ir a Ecuador.

¿Cómo llegó Amor, amor a ser tema de telenovela en TV Azteca?

Amor, amor fue compuesta por un brasileño y una colombiana. La primera versión que llegó a mí fue en español, pero acá en Brasil sacamos la versión en portugués. Pasaron ocho años, se convirtió en tema de la telenovela Rastros de Mentiras y se exhibió en otros países de América Latina. ¡Fue una sorpresa muy grande y un honor! Te digo, todos los caminos van hacia el mismo lugar, aún cuando yo no los busque (risas).

Muñeca Plástica es su próximo sencillo. ¿Cómo nació esta colaboración?

Nació a través de una conversación con Ariel Quirino, es un amigo brasileño que vive en México hace algunos años y que trabaja con artistas mexicanos, y él me alentó a llevar mi música adelante, empezando por México. Así surgió la idea de hacer la colaboración con Brisa, que me encantó. Yo tuve la oportunidad de conocer su trabajo y me ha gustado muchísimo, es una artista increíble, muy talentosa, que actúa y canta muy bien. Yo estoy muy feliz de que esta canción sea el tema de salida de una serie muy exitosa.

¿Es usted vanidosa como una muñeca? ¿Cómo describiría su personalidad?

Yo soy lo contrario a vanidosa, soy muy tranquila. A mí no me gusta el maquillaje, no me gusta prepararme para salir. Soy cero de plástico, al igual que en la canción (risas). Pero cuando tengo compromisos como artista ahí sí hago todo, aunque siempre me olvido de hacerme las uñas, de ir al peluquero. Soy despistada. Y mi personalidad la describiría como una eterna aprendiz, yo busco siempre ser mejor cada día como persona, conocerme a mí misma, quién yo soy. Quiero hacer la diferencia para el mundo, para el bien de las personas, me encanta hacer a las personas sonreír, llevar amor. Y mi trabajo me da esa oportunidad de hacer eso. Amo ser madre (tiene dos hijos), me gusta divertirme. Soy una mujer con alma de chiquita, buscando siempre algo que traiga luz para mí como ser humano.

¿Hay posibilidades que visite Ecuador?

Me encantaría visitar Ecuador, tengo muchas ganas de ir porque aún no conozco el país. Siempre hay posibilidades, pero ahora con el sencillo. Si Dios quiere, muy pronto estaré visitando toda la América Latina. Les mando un abrazo enorme, espero que les guste la canción, este trabajo lo hicimos con mucho amor y cariño.