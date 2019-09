Vitoria será la heredera de Vito Muñoz

En el tema sucesorio, mi hija tendrá un albacea. Y las empresas (agrícolas, de comercio exterior, inmobiliarias, acuícolas, medios de comunicación digitales...) cuentan con un consejo de administración; en caso de que yo ya no esté, se encargará de que en mi hogar no falte nada y que mis negocios crezcan más. Sobre ella va a girar toda la sucesión, Vitoria será la dueña de todo. Lo recibirá cuando cumpla 25 años y esté graduada y preparada para enfrentar la vida.

Para traer al mundo un angelito de Dios no hay edades, lo que hay son responsabilidades. No solo es un acto de amor y ternura. Un hijo demanda tiempo y afecto, pero también es una inversión en atenciones médicas, alimentación y además los padres deben mantener un alto estándar de respeto. Es lo que yo viví con mis progenitores. Soy como un debutante que se preparó para recibir a este tesoro que Dios nos mandó desde el cielo. Todo se lo organizó. Al principio Rosibel iba a dar a luz en el Hospital de la Mujer, Alfredo Paulson; luego preferimos el Omni Hospital. En los viajes al exterior adquirimos la indumentaria y ciertos implementos. La habitación la adecuamos para que Vitoria esté cómoda.

Generalmente las mujeres ya no alumbran de manera natural, optan por la cesárea. Pero, Rosibel no lo hizo.

Mi esposa fue valiente para parir a lo manaba, a lo chonero. Me llamó mi agente de salud para que, si quería, dé a luz en Estados Unidos. No quisimos, preferimos que esté rodeada de sus familiares.

Este es su cuarto matrimonio. ¿Cómo logró ella que usted forme una familia, algo que las otras no consiguieron?

Ella es una señora de hogar a pesar de su corta edad. Es madura, equilibrada y tiene un carácter fuerte. Se preocupa de cada detalle de la casa, está pendiente de mí en lo referente a alimentación, salud y vestuario. Elige mi ropa y yo le elijo la de ella. Rosibel es la extensión de mi imagen.

Todo esto es una situación nueva para usted.

Así es. Un amigo me dijo que he llegado a la plenitud de mi vida, como ser humano, empresario, comunicador y jefe de hogar.

¿Cómo cambió su vida?

No he sentido las malas noches. A la niña se la ha disciplinado. A las ocho y media de la noche se la baña, se la viste y la mamá le da la teta. A las cuatro de la mañana nos despertamos. A esa hora lo hacía mi papá. Ahora llego a la casa a las siete, ya no a las nueve, quiero ver a mi hija y atenderla. Cuando le hablo, me mira como si fuera adulta.

¿Tendrán más hijos?

Nos dedicaremos a Vitoria. Más adelante ya veremos. Además ya tenemos a Ellka, la sobrina de Rosibel.

¿Ustedes la están criando?

¡Claro! Dos meses antes de que nazca la niña, redoblamos el cariño hacia Ellka y ahora que vino al mundo todavía más. No queremos que se sienta marginada ni que sienta celos. Nuestras atenciones son desde el punto de vista médico y nutricional para Vitoria. Para la otra niña, que tiene seis años, lo formativo y educativo es lo fundamental. Desde hace tres años vive con nosotros. Desde que era chiquita, Rosibel la cuidaba. Soy como su papá y me llama así. Me ha pedido que cuando cumpla 15 años la lleve a la ciudad donde está una torre grande, París.