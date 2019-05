Vito Muñoz: “10 días de prisión no borran 10 años de insultos”

Acabaron con la paciencia del empresario y comunicador Vito Muñoz. Los constantes ataques que recibió por parte de Hannibal Vela a través de redes sociales hicieron que acudiera a la instancia legal.

Luego del proceso judicial, se le dictó prisión por 10 días a Vela. EXPRESO se comunicó con el empresario para una entrevista del caso y nos reveló lo siguiente:

Le ganó la demanda al señor Vela. ¿Piensa usted que esto marcó un precedente en el periodismo?

Una demanda no es un partido de fútbol donde gana el demandante o demandado, sino una sanción a través de la cual la justicia reivindica un daño moral que intentó causar expresiones grotescas, insultantes e inadecuadas hacia la dignidad de un ser humano y su familia.

¿Siente qué en esta ocasión si se hicieron valer los derechos ante la ley?

La sanción lo dice todo y yo pienso que al final esa persona la sacó barata porque todas las pruebas que se presentaron, era para que por lo menos para el mes de cárcel, que es el máximo tiempo para una contravención.

¿Piensa qué los 10 días otorgados al Vela son los justos?

Creo que ni los 30 días que le hubieran dado justifica los insultos tan procaces, vulgares, propios de quien ha ejercido esta carrera con un lenguaje libertino, y al que nadie lo había mandado al lugar a donde hoy lo ha hecho la justicia.

¿Cuánto duró este proceso? ¿Sintió el apoyo de sus colegas de los medios?

Yo me concentré con mi abogado, el Dr. Carlos Luis Sánchez y nos preparamos para mostrar las pruebas, esto no es un tema de periodismo, sino un tema legal y me gusta enfrentar las cosas sólo, porque además los medios no apoyan, lo que hacen es atizar el fuego y yo no me presto para eso, necesitaba estar con mi cabeza fría para lograr que se haga justicia.

¿Piensa que con esta acción se acabaron las indirectas y ofensas que Vela le hizo durante 10 años?

El hecho de que la justicia lo sancione con 10 días de prisión, es una sanción moral y ejemplarizadora, él no ha perdido su libertad porque seguirá diciendo lo mismo. Lo que él vive es preso de su condición humana y de eso no se va a liberar nunca, además 10 días en prisión no borran 10 años de insultos.

¿Qué opinión tiene acerca de aquellas personas que utilizan los medios para ofender a otros?

Es la falta de recursos, porque son títeres de gente interesada que no tienen la humildad de aceptar críticas y que se buscan mercenarios para utilizarlos contra las personas que no aplauden su desgraciada e inmoral gestión directriz.