Vanessa Navarro. “A los 80 años quiero verme como Jane Fonda”

1 “Después de mi segundo embarazo quedé con excesivo sobrepeso, pensaba que mi marido me quería gorda, pero realmente no me sentía bien. Mi decisión de bajar 30 kilos coincidió con mi divorcio y así me preocupé más por mi salud”.

2 “Soy fan de los jugos desintoxicantes y antioxidantes. Consumo guatila para mantener regulados los niveles de colesterol”.

3 “Todo lo que entra por tu boca o te cura o te enferma”.

4 “Ni por todo el dinero del mundo jugaría con la fe de la gente, jamás te vendería talismanes”.

5 “El tiempo no lo detienes, pero lo puedes desafiar como Jane Fonda lo hace, espero verme así a los 80 años”.

6 “Nunca compraría un producto sin registro sanitario y tampoco vendería algo que perjudique a los demás”.

7 “A los 27 años pensaba que la belleza era banal, hoy estoy convencida de que es un equilibrio entre lo físico, emocional y espiritual”.

8 “Cuando empieces a subir alto, debes estar consciente que también puedes caer”.

9 “Admiro el temple de aquel que se levanta de cada tumbo”.

10 “Siempre es bueno reinventarse y volver a creer”.

11 “En mi ‘playlist’ encontrarás sonidos de la naturaleza, es la música que escucho hasta para dormir”.

12 “Soy una mujer de fuego, he incendiado muchos corazones (risas)”.

13 “Por salud, la gente debe suprimir la comida chatarra, todo lo que contenga fritura, grasa y harina”.

14 “Quiero escribir un libro de emprendimiento y dar conferencias por todo el mundo”.

15 “Dos meses al año divido mi tiempo entre China y Hong Kong para estar al día en cuanto a innovación de productos, también con mi socia Yulieth Villa viajamos mucho a Quito y a Guayaquil, ciudades que amamos porque fueron las primeras que creyeron en nosotras cuando empezamos a vender fuera de Colombia”.

16 “A mí siempre me motivó ser empresaria para no depender de nadie”.

17 “Hemos contado con muchos famosos que creen en nosotros y el más reciente es Cindy Crawford”.

18 “Hubo un tiempo que quise ser presentadora de televisión y actriz”.

19 “Lo del acoso a la mujer ha existido siempre, pero yo nunca me sometí a nadie para lograr algo”.

20 “Debe ser terrible pasar por un abuso sexual o violación, pero hay que tener el coraje de denunciar y sacarse cualquier estigma, no hay otra salida”.

CONÓCELA

Empresaria colombiana nacida en Bucaramanga hace 46 años.

Es una de las figuras mas representativas de las ventas por televisión con presencia en más de 70 países.

Entre las famosas que han recomendado sus productos están Lucía Méndez, Amparo Grisales, Maribel Guardia, Edith González, Patricia Manterola y Pink.