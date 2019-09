Vanessa Hauc: “Me gustaría tener el poder de cambiar el mundo”

1 “En este trabajo de periodismo ambiental me entero y veo muchas cosas de primera mano que me impactan, como caminar sobre kilómetros y kilómetros de botellas de plástico en algunas playas”.

2 “Cuando salgo de casa siempre llevo mi botella reutilizable, pero si me dan en la calle, en un avión o en un restaurante cualquier cosa de plástico lo rechazo. Ver tan de cerca la contaminación me hace tomar una posición muy fuerte en contra del plástico de un solo uso”.

3 “Me he dado cuenta de que sufro un poquito de claustrofobia. Cuando estoy en espacios muy cerrados o con mucha gente alrededor, me da algo de angustia, pero generalmente vivo muy tranquila”.

4 “Me molesta la falta de conciencia. Soy la primera que ha estado en un aprendizaje y replanteamiento de mi forma de vida, pero desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que no pensamos en la importancia de proteger nuestra naturaleza, un sistema que nos da absolutamente todo”.

5 “Soy comunicadora hace 24 años y aún me duele visitar zonas de desastres y ver el sufrimiento en personas que lo han perdido todo. No te puedes quitar la humanidad de encima, me ha tocado hacer notas y las lágrimas son inevitables. Después de todo, está bien, somos humanos, sentimos y mostramos emociones”.

6 “El incendio en el Amazonas equivale a decir que se quema la casa, el pulmón del planeta. La Amazonía, que conozco muy bien porque soy peruana, es un lugar vital, es la responsable del 20 % del oxígeno del planeta, ahí está gran parte de nuestra biodiversidad y habitan nuestras comunidades indígenas que son los guardianes del planeta”.

7 “Si continúa la deforestación, las consecuencias serán terribles y algunas las estamos viendo. Huracanes muy fuertes, incendios, sequías radicales en algunos lugares, falta de alimento, migraciones, es algo muy grave, trágico. Por eso debemos trabajar y reclamarle a los gobiernos que hagan lo necesario para proteger la Amazonía, porque es vital para nosotros”.

8 “Me hace reír la gente que amo. Mi familia es lo más importante y mi fuente de inspiración. Mi hijo, Sacha, es el motor de mi vida y me llena de orgullo el ser humano tan maravilloso que es, al igual que mi esposo, José Fernando, que es especial y muy gracioso (risas). Cuando llego a mi casa, me quito el vestido de periodista y trato de recobrar las cosas lindas de la vida, lo esencial”.

9 “Mi vida es lo más parecido a una obra de teatro, te lanzas a una cobertura como un actor al escenario, improvisas... y mi director siempre es Dios”.

10 “Todo lo que tenga que ver con números, prefiero verlo desde muy lejos, lo mío son las letras”.

11 “Amo los bosques, me gustaría perderme como Caperucita. Tengo una conexión muy especial con los árboles, me siento como en casa cuando estoy rodeada de ellos, es el lugar donde quiero estar”.

12 “Si fuera un ceviche, mi esposo sería el limón”.

13 “Si me tomaría un pisco sour mientras escucho a Lucha Reyes sería con mi padre”.

14 “Me gustaría tener el poder de cambiar el mundo”.

15 “No duermo en traje de Eva sino con pijama porque hace mucho frío”.

16 “Mi vida va tan rápido que quisiera parar un poquito y tener más tiempo para mirar a cada persona. Trato y trabajo en eso a través de la meditación y el yoga”.