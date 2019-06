Toy Story 4 tiene escenas que te llevarán al infinito y más allá

Desde 1995 los cinéfilos conocen el mundo desde el punto de vista de los juguetes. Toy Story creo todo un esquema de fantasía que ahora en su cuarta entrega seguirá atrayendo a grandes y chicos. “El mundo de Toy Story está diseñado desde el punto de vista de un juguete”, señala el director Josh Cooley. “ Y ahora quisimos expandirlo lo más posible. Así que salir del área de los tres condados fue espectacular. Y hemos llevado a los juguetes a lugares donde nunca antes han estado... lugares que tienen sus propios juguetes, que presentan nuevos obstáculos”.

Las primeras reacciones han sido positivas. Aunque la crítica consideraba que no era necesaria una cuarta parte la mayoría se ha retractado. Tessa Smith, del programa The Geekly Show dijo: “Muchos han dicho que no necesitamos Toy Story 4 (yo incluida), pero confía en mí si te digo que necesitábamos esta historia. He llorado más que nunca con una película de Toy Story”.

El periodista de The Toronto Sun, Mark Daniell, opina que “lleva al público por multitud de placenteros caminos emocionales. Te reirás, pensarás sobre tu propia vida... Tal vez incluso dejes escapar una lagrimita. Fue la duración -y final- perfectos para una franquicia de casi 25 años. Duke Caboom merece su propio spin off”.

Esta cinta dirigida por Josh Cooley y producida por Mark Nielsen y Jonas Rivera se estrenará en cines de Ecuador el 21 de junio.