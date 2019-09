Torero, el documental de un mundo que se difumina

Mariano repite en esta entrevista constantemente que siempre se muestra honesto. “Contarles mi vida a mis amigos era un ejercicio de transparencia. No soy de muchos amigos y con los que tengo puedo ser honesto, por eso no me sentí como un personaje. Solo confiaba”.

Sin darse cuenta tenían mucho material y se habían enganchado con este personaje que ante las cámaras tenía tanta movilidad como en las corridas. “Torero no habla de nostalgia porque no tiene tiempo. Podría ser grabada en los años 80 y la historia seguiría igual. Pero nosotros que conocemos a Mariano de años queríamos un registro de esto que sentimos que se acaba. Luego nos dimos cuenta de que había una historia que tenía toda una narrativa”, explicó Nora, la directora.

Este trabajo audiovisual, que ha participado en los festivales EDOC y Ecuadorian Film Festival in New York, fue para Mariano un ejercicio de autodescubrimiento. “Soy una persona que muchas veces no sabe quién es... y al expresarme me permití conocerme y conocer las cosas de mi vida que no me gustan. Mi aprendizaje fue reconocerme”.

Mariano dijo una frase que puede englobar el concepto del proyecto: “Unas veces vivo y otras sobrevivo. Ser torero en Ecuador no ha sido fácil y aquí se ve mi lucha de poder cumplir con mis responsabilidades a mis cuatro hijas. Pero la mayor (lucha) era mantenerme siendo yo, pese a los problemas”.

El documental estará en cartelera nacional desde mañana viernes 13 de septiembre en los complejos de Supercines y Multicines de Quito y Guayaquil.

Los quiteños Nora Salgado y José Alberto Bruzzone intervinieron como directora y productor respectivamente. Su amigo de juventud Mariano Cruz es el protagonista de la historia.