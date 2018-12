Toño Navarrete: “Seguiré la ola sin perder mi esencia”

Toño Navarrete está muy enfocado en este último mes del año, ya que quiere terminarlo con mucho trabajo, por eso tiene a tope la promoción de su sencillo Tic toc. Esta canción muestra de a poco la evolución que quiere proyectar con todos los ritmos que está dispuesto a incursionar. EXPRESIONES conversó con el artista, quien ahora quiere ser más sexy.

Llevas dos años en el medio, ¿es complicado hacer presentaciones con solo tres temas propios?

Sí, un poco. Estamos trabajando para que Tic toc sea un hit. Es complicado porque debemos completar con covers y ver el equilibrio.

¿Te gusta interpretar canciones de otros artistas?

Para nada. Es como que debo adaptarme, pero también sé que es un proceso hasta ser mucho más conocido. Intento hacer mis versiones de estas canciones que no son inéditas.

¿Por qué estás ahora haciendo una transición a lo urbano, un ritmo más sexy?

Es mi forma de mutar. Del latin pop a los géneros urbanos sin dejar el pop. Estoy adaptándome a lo que pasa en el mercado y seguir en la ola sin perder mi esencia. Lo que a mí me caracteriza es hacer una mezcla de varios géneros. Te cuento que al principio queríamos sacar una balada, pero nos dimos cuenta que por ahí no iba la cosa y nos fuimos por lo bailable.

¿Algunas de estas canciones son para Samantha Grey?

¡No, ninguna! Nunca sabrán para quién las escribí. Mis canciones son un cúmulo de situaciones de mi vida. No es algo concreto.

¿Está enamorado?

Se lo ha involucrado fuertemente con una actriz de televisión y ahora lo aclara. ¿Se enamoró de Samantha?

No. Somos amigos. Me siento muy halagado de que me relacionen con una chica supertalentosa, trabajadora y linda. Lo bonito es que estamos haciendo el promocional de Ecuavisa con una canción mía y también participa Ana Paula.

¿Volverán con los videos especiales en sus redes?

Eso queremos. Quizá vuelva a hacer uno con Samantha. ¿Hay cabida para la música bailable? Por supuesto. No puedo adelantar mucho porque falta por concretarse, pero estamos por hacer un feat con una chica.