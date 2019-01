The Beatles: 50 años de su último concierto juntos

En 1968 el famoso cuarteto de Liverpool presentó al público su famoso álbum doble, también conocido como White, ‘el disco blanco’.

El lanzamiento recibió críticas mixtas, mientras unos rechazaron la poca creatividad musical de The Beatles, otros alabaron su lírica.

Esta producción también es recordada por haber servido de inspiración al criminal Charles Manson para ordenar a sus acólitos los crímenes que estremecieron a Estados Unidos en agosto de 1969, entre ellos el asesinato de la actriz Sharon Tate.

El clima entre los integrantes del grupo, al momento de la grabación, era tenso. El viaje a India para inspirarse y encontrar la paz y las energías necesarias para este álbum no sirvió de mucho. Peleas, retiros, pataletas, lucha de egos y una entrometida Yoko Ono en el estudio no eran más que un vaticinio de lo que sería la separación de la mayor banda musical de todos los tiempos al año siguiente.

La última aparición no fue en un estadio ni en un coliseo, ni siquiera en un teatro londinense, sino en la terraza de un edificio de la capital inglesa, nada menos que en el de Apple Corps.

Era el 30 de enero de 1969 y estos brillantes muchachos lanzaron Get back, en el techo de este inmueble.

Lo que buscaban con esto era volver a su esencia roquera plasmada en la placa que marcaría el adiós definitivo y llevaría por nombre Let it be. Para ese momento llevaban dos años alejados de los escenarios. Se dice que antes de la azotea de su estudio de grabación, los intérpretes de Yellow submarine pensaron en otras locaciones como el desierto del Sahara, las pirámides de Egipto, el Coliseo Romano y hasta un transatlántico.

Los historiadores afirman que al momento de grabar el audiovisual no tomaron en cuenta que era invierno y hacía tanto frío (7 grados) que John Lennon no sentía sus dedos. Otra anécdota es que tanto John como Ringo usaron abrigos de mujer. La temperatura era tan baja que ambos le pidieron a sus parejas sus atuendos para abrigarse y lograr algo de calor.