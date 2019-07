Tras 11 años de su último episodio, emitido el 2 de mayo de 2008, la recordada serie juvenil Zoey 101 podría volver a la televisión, según reportó el medio de espectáculos TMZ.

Según reveló una fuente cercana al portal, Jamie Lynn Spears, quien interpretó a Zoey, estaría en conversaciones con Nickelodeon para traer de vuelta el programa que dejó de emitirse tras el embarazo de la protagonista.

También mencionó que la televisora estaría intentando juntar al elenco que participó en la última temporada, entre ellos Victoria Justice (Lola Martínez) y Erin Sanders (Quinn Pensky).

Así como la participación de algunos de la primera, entre ellos Sean Flynn (Chase Matthews), Matthew Underwood (Logan Reese) y Christopher Massey (Michael Barret).

Aunque podría ser una tarea difícil reunir a todos los actores, pues algunos están enfocados en otros proyectos. Uno de ellos, Austin Butler, quien encarnó a James Garrett, y quien se está preparando para interpretar a Elvis Presley en la nueva película biográfica del Rey del Rock dirigida por Baz Luhrman.

La noticia de que Zoey 101 podría volver toma más fuerza tras la reaparición de Spears en el mundo de la actuación, luego de haber firmado contrato con Netflix para participar en la nueva serie Sweet Magnolias.

Aún no se ha confirmado qué enfoque tomaría la vuelta de la serie, pero TMZ reporta que se daría 10 años después con Zoey, aparentemente, en faceta de mamá.

Es la primera vez que surge en medios la noticia de una posible continuación del programa tras el corto What did Zoey say? (¿Qué dijo Zoey?), emitido en septiembre de 2015.

En el miniepisodio, Michael vuelve con un disco de confesiones que Zoey había enterrado 10 años atrás y se lo da a Chase. Tras reproducirlo se entera de que la protagonista podría estar enamorada de él y enseguida va a buscarla, pero la escena quedó inconclusa y desde entonces no se ha sabido nada más.