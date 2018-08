Krysthel Chuchuca: “Santanera cayó en buenas manos”

EXPRESIONES publicó un artículo sobre las villanas que a lo largo de la historia han opacado el desempeño de las protagonistas. Entre ellas sobresalen María Rubio, Itatí Cantoral, Lucero. Pero si hablamos de Ecuador, el nombre de Krysthel Chuchuca encabezaría el rubro de las malas que se roban la película.

Desde el primer episodio en que apareció en Sharon, la hechicera, de Ecuavisa, su personaje de Santanera impuso fuerza, drama y vigor, elementos que la hicieron atractiva para el televidente.

“Ella tiene muchos elementos para aprovechar, esas herramientas las tomé para construirla. Me divertí muchísimo”, dice Krysthel, quien con nueva figura (delgada y estilizada) niega tajantemente que su papel esté inspirado en Jazmín.

“Me indicaron desde el comienzo que Santanera no existió en la vida real, representa el otro lado de la fama, aquel que la gente desconoce y no se muestra”.

La artista plantea un mundo de excesos, dependencia, envidia, soledad, miedos e inseguridades. Representar a una villana que maneja diversos matices significó para la recordada Lolita de La Trinity un reto en no caracterizar a la típica arpía que hace sufrir a la buena de la historia y se ríe como loca mientras levanta la ceja a lo María Félix.

“Para mí son personas que toman decisiones equivocadas, que sufren mucho internamente, vulnerables y carentes de afecto”.

Agradece el hecho de tener bastantes escenas con Santiago Carpio, a quien considera un maestro generoso y muy profesional. “Si todos los productores pensaran en contratar a actores para sus producciones sería fabuloso. Porque puedes estar preparado, pero si compartes una escena con alguien que no lo está, el resultado no será el deseado, esa acción-reacción no la verás en la pantalla, no será creíble”.

Sin petulancia enfatiza que Santanera cayó en buenas manos. El rol fue disputado con otras actrices, entre ellas, Katty García y Giovanna Andrade. Confiesa que fueron tres meses de lucha y audiciones, pues le habían ofrecido dentro de la trama tres personajes, pero fue el de la cantante morena de mirada felina que la atrapó apenas lo leyó y lo peleó con uñas y dientes

“Sabía que lo necesitaba en este momento de mi carrera e investigué acerca de la historia de la tecnocumbia en el país, además del perfil psicológico de alguien dependiente del alcohol. Todavía conservo un cuadernito en el que leerás ‘soy Krysthel Chuchuca y seré Santanera’, a partir de ahí me dediqué a un estudio cuadrimensional, la actuación es de adentro hacia afuera”.

Ahora que la vida le sonríe, en retrospectiva explica que hubo una época, antes de aparecer en La pareja feliz, No culpes a la Mofle y Vivos, en la que estuvo dos años sin lograr llamar la atención de un director o productor.

Tras el empujón que le dio Flor María Palomeque, la catapulta definitiva se la debe a Paco Cuesta quien tras verla como invitada en El combo amarillo, la llamó para participar en La Trinity.

“Todo radica en ser perseverante y tener claro el objetivo, recuerdo que veía a Bárbara Mori, en Rubí, y a partir de ahí supe lo que quería ser, siempre tuve fe en mí misma”.

Sus frases

“Quisiera hacer microteatro pero el canal y mis dos locales de ropa me consumen mucho y el poco tiempo libre que tengo es para mi hija Amelia”.

“Mi pareja (Carlos Páez) es un hombre comprensivo, un apoyo total. Sé que si es de buscar oportunidades afuera, lo haremos juntos”.

“En dos años yo sé que estaré actuando en el extranjero, está escrito”.

“Un canal muy importante de Estados Unidos me avisó que fui preseleccionada para un casting y eso determinó que piense trabajar en un futuro en ese país”.

“Me gustaría compartir escenas con ecuatorianos que trabajan en el extranjero como Danilo Carrera, Roberto Manrique o Marielisa Camargo”.

“En Ecuador hay mucho nivel actoral pero no todos son tomados en cuenta y es una lástima porque se invirtió en tiempo y dinero”.

“He visto a compañeros actores dedicarse a otra cosa porque la industria es muy chica aquí no se hacen suficientes producciones. Y las que se hacen incluyen a gente que no se preparó para esto. El campo se reduce más, no es justo”.

Rapiditas

¿Actores para sacarse el sombrero?

Víctor Aráuz y Santiago Carpio, y del extranjero me quedo con Brad Pitt y Julia Roberts.

¿Una película para ver 100 veces?

Pretty woman.

¿Si fuera la heroína de un cuento sería?

Rapunzel.

¿Y la mala?

La bruja de Blancanieves.

¿A quién le daría la manzana?

A nadie (risas).

¿Un plato para atragantarse?

El espagueti.

¿Un miedo?

A frustrarme.

¿Un defecto?

Muy impulsiva, debo controlar mi ira, soy muy ‘fosforito’, me vuelvo loca en el tráfico de Guayaquil, puedo bajarme del carro a discutir, pero trabajo en eso todos los días.

Conócela

*Actriz y empresaria de moda, nacida en Pasaje, provincia de El Oro.

*Actúa desde los 13 años, pero se formó profesionalmente en el ITV.

*A su haber cuenta con producciones como Vivos, La pareja feliz y La Trinity.