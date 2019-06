Taylor Swift consigue un nuevo récord en Billboard

‘You need to calm down’ es el sencillo que se proclama en contra de la homofobia

El nuevo estreno de Taylor Swift ‘You need to calm down’ acaba de conseguir el puesto # 2 de Billboard Hot 100. Este segundo sencillo de la artista de 29 años forma parte de su próximo álbum, Lover. El tema ‘Old town road’ de Lil Nas X, es el que ocupa el puesto número 1 durante 12 semanas.

Según Billboard, ‘You need to calm down’ de Taylor marca su canción número 24 entre los 10 primeros de esta prestigiosa lista de ventas.

La pista también se abrió en la cima de las ventas de canciones digitales con 79,000 vendidas, marcando su récord número 17 número 1 en la tabla.

El disco contará con 18 canciones, de las cuales ya se conoce el single ‘ME!’, (tema acompañado por Brendon Urie, líder y cantante del grupo Panic! At the Disco) y ahora ‘You Need To Calm Down’.

Este último tema es una llamada de la rubia para calmar los ataques homofóbicos en Estados Unidos.