Tarantino rinde homenaje a Hollywood

‘Once upon a time... in Hollywood’ es el nombre de la cinta con la que el director Quentin Tarantino rendirá homenaje al cine durante el festival de Cannes, que se llevará a cabo el mes próximo. Con un staff de actores de primera línea, como son Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, el largometraje había sido considerado como uno de los eventos más destacados de la importante cita del séptimo arte, pero cuando se difundió la primera lista de filmes en competencia, todavía no estaba terminada.

Sin embargo, el esfuerzo del cineasta dio sus frutos. Y no salir de la isla de edición en cuatro meses valió la pena. Como dice el director del encuentro fílmico, Thierry Fremaux, “Tarantino es un hijo real, leal y puntual de Cannes” y, claro, no podía faltar.

La película es “una carta de amor al Hollywood de su infancia, una gira de música en 1969 y una oda al cine en general”, afirmó Fremaux. Y llega 25 años después de que el director ganara la Palma de Oro por ‘Pulp Fiction’.

También entran en competencia ‘Mektoub, my love: Intermezzo’, del director Kechiche, una continuación de ‘Mektoub, my love: Canto uno’, que seguía las vidas amorosas de jóvenes franceses en la década de 1990.

La edición 72 del Festival de Cine de Cannes se celebrará del 14 al 25 de mayo y el jurado estará presidido por el director de Birdman, Alejandor González Iñárritu.