Las dos facetas de Sophy Mell

¿Qué ves en esa foto de hace 6 años?

En esa foto veo a una chica con muchos sueños con ganas de hacerse un camino musical, de poder proyectar su esencia, pero sin las herramientas para hacerlo. Fue una época en la cual estuvo buscando a un equipo de trabajo, productores, promotor y mánager. Tenía su voz y sus canciones y desconocía lo que implicaba ser solista. Aparte veo a una joven tímida con miedo a expresar sus ideas que fueron siempre poco convencionales.

¿Por qué te niegas a mostrar tus imágenes cuando eras Sofía Nieto?

No me niego a mostrarlas, esta es la primera vez que la veo. Está muy linda y me da mucha ilusión que se la pueda compartir.

¿Tienes más de santa o de diabla?

Creo que tengo más de santa fuera del estudio y más de diabla cuando estoy haciendo una canción porque ahí es donde me expreso al cien por ciento y logro sacar eso de diabla que no lo hago día a día.

¿Cuál es la diferencia entre la Sophy de antes con la de ahora?

La diferencia entre la Sophy Mell de antes con la de ahora es la experiencia. No sabía por dónde empezar. Ahora tengo idea de cómo hacerlo. Me conozco más a mí misma. Siempre parto de mi esencia, y en eso he fundado mi carrera. Conocerme bien me ha ayudado a plasmar lo que quiero. He aprendido a defender mis ideas a decir no me gusta o esa no soy yo. La experiencia me ha ayudado a defender mi imagen. Tenía un asesor que me vestía porque no sabía como plasmar mi esencia en la ropa, maquillaje y pelo. Siempre trato de sentirme bien con lo que me pongo y que refleje lo que soy.

5 cosas que no sabías de ella

- Bailaba flamenco.

- Estudió un año cocina internacional para poder aprender a cocinar.

- Trabajó en agencias de publicidad como ejecutiva de cuentas.

- No le gustan los regalos de Navidad, porque no tienen sentido con la fecha.

- Antes de ser cantante hizo comerciales para tv.