Sonya Smith es actriz y enfermera

Alcanzó fama internacional con la telenovela ‘Cara Sucia’ en la década de los 90, pero la actriz Sonya Smith tiene una faceta desconocida para sus seguidores.

La artista, quien visitó Ecuador, confesó que recientemente culminó sus estudios de enfermera.

La medicina siempre le ha gustado, ya que en su familia hay muchas personas que se dedican a esa rama, además vio en la actividad una oportunidad de dedicarse a algo cuando es época de ´vacas flacas´ en la actuación, comentó.

“De repente tenemos mucho trabajo y luego no, entonces me dije ‘qué otra cosa me gusta’”, así llegó a la conclusión de que quería ayudar a la gente, algo que lo tenía pendiente. Antes de comenzar en el espectáculo estudió psicología, rama con la que podía hacer un aporte social, pero como se involucró en el arte no la culminó, dijo.

Su preparación la hace por etapas y en sus planes está especializarse en el área de cuidado de heridas, pues quiere cuidar a pacientes con quemaduras, con escaras por estar mucho tiempo en la cama de un hospital, enfermos autoinmunes o con dolencias crónicas.

“Me parece algo fascinante y lo podría usar también con medicina alternativa, homeopática o natural”, agregó.

Por ahora es un proyecto que está en pausa, ya que está muy dedicada a la actuación en teatro, su última participación en televisión fue en la telenovela Falsa Identidad.

FELIZ SIN HIJOS

A sus 48 años, Sonya jamás se ha convertido en madre y no le ha hecho falta, por lo que no está de acuerdo con la idea de que para que una persona se siente realizada debe tener descendencia.

En su momento, intentó embarazarse, pero las cosas no se dieron. “Me dije ‘quizá no me corresponde por alguna razón’, creo en la reencarnación y quién sabe en la próxima”. Tampoco descartó la opción de adoptar, pero se siente tranquila así, cree que un infante es una bendición, pero también una gran responsabilidad “sobre todo el mundo de ahora”.

Sin embargo, es una mujer muy apegada a los niños, quiere mucho a sus sobrinos y los pequeños que han sido sus ‘hijos’ en las telenovelas la siguen tratando como si fuera su madre, aun fuera de la pantalla, manifestó.

TURISTA

Durante su visita a Ecuador, la artista aprovechó para pasear en Quito, estuvo en El Panecillo y en la Mitad del Mundo, en este sitio intentó parar un huevo en un clavo y lo consiguió; esa es una de las actividades que más se realizan en el lugar.