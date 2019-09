Sonia Braga se dejará las canas

Si usted duda en dejarse las canas y las arrugas, fíjese lo que ha decidido hacer la célebre actriz brasileña Sonia Braga. La artista, que fue pareja de Robert Redford, decidió envejecer de manera natural y digna, sin preocuparse del paso del tiempo y que las huellas queden impregnadas en su rostro y en su cabello.

Quien fuera la protagonista de producciones como Gabriela y Dancin’ Days, es la portada de la nueva edición de la revista Vogue Brasil. Ella compartió la razón de no teñir nunca más su larga melena.

“Mi cabello es una metáfora muy importante para mí. Pero, peluqueros, ya no tendrán que ensuciarse las manos y usar ese pequeño guante, ya no quiero pintar mi pelo. Es una gran sensación de libertad, de normalidad, de naturaleza. Ahora me reconozco mejor y me queda mejor. Además de estar tan saludable, me molestaba aplicar toda esa química en mi cabeza”, comentó

En junio del 2020, la actriz que triunfó en Hollywood con la película El beso de la mujer araña (1985), cumple 70 años.