Sonia Luna interpondrá acción de protección contra Miss Ecuador

En las oficinas de Alejandro Vanegas, representante legal de Sonia Luna Menéndez, se dieron a conocer las medidas legales que se tomarán contra la Organización de Miss Ecuador, las mismas que incluyen una acción de protección por discrimen. El documento fue firmado por la primera finalista del certamen y será entregado en las próximas horas.

“Lamentablemente en el certamen de Miss Ecuador 2019, todas las chicas que participaron, entre las cuales se encuentra mi representada Sonia Luna, fueron víctimas de un proceso en el cual existieron miembros del jurado que tuvieron evidentemente conflictos de intereses, es decir al momento de intervenir carecían, los miembros del jurado, de la objetividad que corresponde para tomar toda decisión. Esto va a ser probado mediante una acción que aspira proteger el principio de igualdad y la obligación de no discriminación que tienen todos los ecuatorianos. Es decir, que se trate de la misma forma a cada una de las participantes, que no existan favoritismos, que no exista exclusión”, expresó Vanegas. El abogado estuvo acompañado en todo momento de Sonia Menéndez, madre de la excandidata del Miss Ecuador.

Así mismo señaló que “Sonia tiene tres pretensiones con esta acción de protección: 1) que se declare la discriminación en contra de ella y todas las participantes del certamen, 2) disculpas públicas por parte del certamen a todas las participantes 3) reparación económica para distintas fundaciones con las cuales ella viene trabajando”.

Una vez presentado este recurso, la Organización Miss Ecuador deberá entregar las pruebas que determinen que no existió discriminación ni vulneración de los derechos de la demandante.

La acción de protección ya fue firmada por Sonia Luna y se espera que será entregada en las próximas horas. La parte demandante quedará a la espera del llamamiento de audiencia, en el que la excandidata dará su versión de los hechos suscitados el pasado 19 de julio de 2019 en el certamen que se desarrolló en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil.