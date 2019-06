Soneras, un grupo de soñadoras

La música siempre fue su sueño y ahora lo viven al máximo con el proyecto Soneras.

Este grupo femenino nació en febrero de este año y lo están dando todo para afianzar su nombre en los medios locales. Soneras no es un grupo de tecnocumbia, es en palabras de sus integrantes “versatilidad en géneros y estilos”.

Su actual sencillo se llama Volverme loca, un tema de corte pop tropical y bastante picardía.

Y justo es esa actitud coqueta y desenvuelta las que las hizo quedarse en la agrupación. Su talento vocal fue esencial, pero su personalidad chispeante atrapó la atención de Jasú Montero, su creadora y productora musical.

Ellas hicieron el casting con más de 60 participantes y han sacrificado tiempo en familia, apoyo de sus amigos y carreras universitarias para hacer de la voz su trabajo y pasión.

Su segundo sencillo viene pronto, así lo aseguraron a EXPRESIONES Alisson, Daniela, María José y Alejandra. Este será del género salsa.

Las jóvenes ensayan todos los días por la mañana, en especial técnica vocal y las coreografías. Por ahora están en una intensa gira de medios para conseguir más fanáticos.

Lo dijo Jasú...

“Fue muy difícil escoger entre tantas voces, pero ellas fueron las que más me gustaron por su talento vocal. Me agradaron tanto que cuando las escuché juntas se me ocurrió el nombre, tienen un timbre muy particular. Cuando lo hicieron sonaba muy sonero, con estilo. Y como son mujeres les puse Soneras”.

¿Quiénes son?

- Alejandra Gavilanes (23). Canta desde niña. Para estar en el grupo tuvo que viajar desde Milagro. Su esposo es su mayor fan.

- María José Estrella (23). Viene de una familia de artistas. Desarrolló su talento vocal a los 10 años.

- Alisson Caiza (20). Su vida artística inició en los intercolegiales. Interpretar en inglés le encanta, por eso está a cargo de los versos bilingües del grupo.

- Daniela Silva (18). Es la más pequeña de la banda. Siempre quiso ser cantante.