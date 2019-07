Sofía Baquerizo: “La banda tiene un peso”

El nombre de la excandidata a Miss Ecuador y virreina de la ciudad, Sofía Baquerizo, (25) sonó con insistencia tras el anuncio de que la reina, Karime Borja, está esperando un bebé. De haber renunciado, ella habría ocupado su lugar.

A punto de concluir con su reinado, ¿tiene sentimientos encontrados?

Tengo los sentimientos a flor de piel, bromeando hace un mes decía que hagan una reelección porque la experiencia ha sido maravillosa. A los 18 años obtuve el título de Miss Amistad en Miss Ecuador. En Reina de Guayaquil, la parte social es lo más importante. Se conoce una urbe totalmente diferente. La banda tiene un peso, que permite llegar a lugares, conseguir auspicios y además abre puertas.

Usted es la nueva directora del Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil...

Soy relacionista pública, es lo que estudié. Como directora del Centro de Arte Integral estoy a cargo de 103 niños de la zona de Bastión Popular. Estoy en estas funciones desde hace aproximadamente dos meses. Se incentiva en los niños el amor por el arte, la pintura.

Un premio consuelo para que no reclame el título de reina.

Para nada. Me involucré en este trabajo social, desde el principio. Además tengo mis dotes artísticos, canto desde pequeña y he crecido en una familia de pintores.

¿Cuando se conoció el estado de Karime Borja vio la oportunidad de ser la nueva soberana?

Siempre me mantuve lejos de ese asunto. No quería que mi trabajo esté involucrado, lo he cuidado mucho, nunca he necesitado una corona para trabajar y es lo que me interesa transmitir a las chicas que sean parte de este certamen en el futuro. Mi banda de virreina la he portado con orgullo.

¿Sabía del estado de Karime?

No me correspondía hablar, no era yo la que tenía que contarlo, además era una manera de cuidarnos, protegernos como mujeres. Generalmente se escucha un chisme y se lo repite, no se sabe si eso sea cierto.

¿Cree que debió renunciar?

Cada persona decide cómo vive sus etapas. Ella quiere hacerlo de esta manera. Cuando me lo contó, la felicité, porque a la edad de Karime (21) y con su responsabilidad, no sabemos qué habría hecho otra chica.

¿Qué habría hecho en su lugar?

Me habría gustado vivir mi etapa, disfrutar mi embarazo, estar con mi hijo. Hay etapas para todo.

Lo más probable es que se cambie la ordenanza que regula el certamen para que participen casadas o con hijos.

Las chicas que entren al concurso con hijos o salgan embarazadas durante su reinado deben tener claro que este exige mucho trabajo, es una labor social.

En estos casos, ellas no tienen mucha disponibilidad de tiempo.

Para una mujer que tenga un hijo será un reto más grande intervenir en el certamen. Es una responsabilidad, eso debe quedar claro.

Luego que entregue la corona, ¿qué camino seguirá?

Continuaré trabajando. Creé una fundación con un proyecto llamado Sueños que da herramientas para que las personas puedan hacer realidad sus sueños. La radio me encanta, fui comentarista de fútbol. No sé cómo me llevaría con la cámara de TV. Aunque los reinados dan cancha. Además en dos semanas lanzaré una campaña sobre las discapacidades físicas con Vico Salcedo, quien no tiene los dos brazos y una pierna. Yo sufrí una negligencia médica, 14 días antes de la elección, me inyectaron bótox y se me paralizó parte del rostro.

A su edad no tiene necesidad de eso.

Tenía que aprender la lección. A veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen, hay mucha presión. No me he operado nada.

¿Ha considerado en convertirse en cantante profesional?

Durante mucho tiempo fui cantante de ducha. Volví a cantar en la noche de talentos en el reinado de Guayaquil. Con Nikki Mackliff cantamos en el coro del colegio Balandra Cruz del Sur.