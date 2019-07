Slipknot se presentará en Ecuador, tras 20 años de carrera

Noviembre será el mes que la agrupación estadounidense Slipknot, de metal alternativo, llegará a Ecuador para ofrecer un concierto en Quito. El espectáculo será el miércoles 27 de noviembre de 2019 en el coliseo General Rumiñahui.

Así lo dio a conocer el equipo de comunicación de CK Concerts, empresa encargada de la organización del evento, quienes anunciaron que en los próximos días comenzará la venta de los boletos, la misma se realizará por etapas.

En la primera las entradas tendrán un valor de 130 dólares en la localidad de Psychosocial, 92 dólares en la de Surfacing y de 62 dólares en Wait and Bleed. Mientras que en la segunda, los pases tendrán un costo de 150 dólares y 102 dólares. Se venderán en Ticketshow.

El grupo ecuatoriano Madbrain será el encargado de abrir el espectáculo. “Tenemos el enorme honor de compartir escenario con la banda que ha sido parte de todo lo que es Madbrain hoy en día”, anunciaron a través de su página oficial los ecuatorianos.

Comandada por Corey Taylor y Shawn Crahan, Slipknot ha vendido más de 20 millones de discos a nivel mundial, comenzaron su carrera artística en 1999, 20 años después llegan al país.

Recientemente la banda estuvo en España, en donde fueron parte del festival Download de Madrid, conocido encuentro de exponentes del rock. Su show se basa mucho en el fuego, las luces y las máscaras.

“Es una puesta en escena completamente diferente a la que hemos hecho en el pasado. Hay pantallas de video alucinantes, cintas de correr, fuego y todo tipo de cosas increíbles y divertidas. ¡Me dan ganas de salir ya y comprobarlo!”, dijo el vocalista Corey Taylor, a medios internacionales antes de comenzar su gira, que lleva por nombre We Are Not Your Kind.