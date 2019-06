Sixto Rein le hace un remix a su carrera

Sixto Rein lo afirma. Las pruebas lo demuestran. Medellín es la nueva capital del reguetón. Maluma, J Balvin, Karol G son algunos de los exponentes paisas que han llevado este género a ser mundialmente conocido. Ahora el venezolano de 27 años ha decidido hacer de esa ciudad su base creativa para presentar su nuevo estilo, mucho más ‘sucio’. Mucho más underground, según comentó con EXPRESIONES desde Medellín.

El año pasado publicó OMG, un álbum que tuvo como primer corte Tapita borrá. El nombre se inspira en la expresión venezolana de beber directamente desde la tapita de un licor destilado. Y su actual sencillo, Borracho, hace alusión a cierta maña para irse con la chica de un amigo. “Para nadie es un secreto que el alcohol es un droga legal y nuestras canciones intentan lograr que la gente le baje un poquito su consumo. Ese es el significado real detrás de estas dos canciones, que nada en exceso es bueno. Esa son las dos claves de las canciones”, explicó.

Pero Borracho tiene otra particularidad, le enseñó el lenguaje de guetho colombiano. Él lo toma como una ventaja y un regalo, ya que así se inmiscuye más en la industria. “En esta ocasión no participé en la composición, solo interpreto. Esto fue escrito por Slay Fox y contó con la producción de Dark Lion, Naobtz y Youand. Esta canción me encantó y es como una continuación de Tapita.

El cambio de ciudad, fusionar productores y aprender una nueva jerga es como un remix en su vida. Donde cada vez entran más cabezas para darle movimiento a su música.

Adelantó que en pocas semanas estará lista la edición especial de Tapita borrá que contará con la participación de trece artistas. “Todos los chicos pertenecen a la nueva camada de intérpretes urbanos de Venezuela. El vídeo ya lo grabamos y está lleno de efectos visuales. Espero salga en dos semanas. La canción dura casi diez minutos y a nadie se le censuró nada”, detalló.

Este año seguirá sacando sencillos mientras viaja desde Caracas a Medellín constantemente. Él aún no se aleja de su familia.

La industria en Venezuela

Sixto habla claramente del estado de la industria del entretenimiento en Venezuela. “Hay que hacer un esfuerzo súper grande el poder llevar entretenimiento a mi país”, es la frase que marca la explicación de cómo pasó de tener una sola presentación cada dos meses.

“No hay vida nocturna en el país. Es muy complicado ofrecer conciertos porque además no hay luz, agua. Cuesta bastante. Es duro porque tenemos la infraestructura y el conocimiento pero no hay los recursos. Sin duda en mi país pasamos mayoritariamente tristes porque tenemos todo y no podemos hacer nada”.

Él reconoció el esfuerzo de su equipo por tener un concierto el pasado fin de semana y también de colegas como Corina Smith, que hacen presentaciones. “Incluso las entradas deben ser muy accesibles para todos”.

Ficha

- Sixto Reynaldo Rodríguez Dorta nació en Venezuela el 23 de septiembre de 1991.

- Empieza su carrera de solista en 2014 y se autodenomina el Original boy.

- Tiene planes de visitar Ecuador en los próximos meses.