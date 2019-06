Silvia Ponce: “Para enamorarme me gustaría ir a Mykonos”

Silvia Ponce visitó EXPRESIONES para hablar de los 5 K de Barcelona, pero logramos que compartiera sus convicciones, deseos y pensamientos más arraigados en un ameno manifiesto.

1.“El tráfico y la gente impuntual son dos cosas que me hacen perder la sonrisa y me descontrolan”.

2 “Lo más vergonzoso que me pasó fue cuando no viajé a una elección de la Reina de Loja por llegar tarde al aeropuerto. Fue un despiste mío, me equivoqué con la hora de partida y no había otro vuelo. Terrible y bochornoso porque estaba todo listo, qué habrán pensado de mí”.

3 “He aprendido a ser tolerante en muchas cosas. Si me dejan en visto en WhatsApp y no me contestan, lo entiendo, porque yo también lo hago cuando estoy ocupada. No me resiento para nada”.

4 “Lo que me molesta es cuando inventan cosas de mi vida que no tienen ningún sentido. Hay gente que habla sin fundamento cuando ni siquiera estuvo ahí”.

5 “Hace poco salí con una persona que es de Quito, soltero, fuimos a comer a un restaurante muy reconocido de Guayaquil y al día siguiente en una sala de chat dijeron que hubo un escándalo en el lugar, supuestamente una chica me reclamó porque era la novia de él. Lo chistoso es que durante la comida nadie se nos acercó. Fue todo un invento”.

6 “Es difícil hablar del matrimonio igualitario cuando tienes hijos, pero mi mejor amigo es gay y lo amo y si él se casa con alguien de su mismo sexo, iría a su boda como fui a la de Mauricio Herrera en Miami. Estoy a favor del amor, así la gente me critique. Si son personas buenas y no le hacen daño a nadie... esta bién. Las parejas homosexuales son más fieles. El hombre heterosexual le pone mil veces los cachos a la mujer y ahora ella también lo hace, fácil”.

7 “Se habla del aborto en casos de discapacidad o si la mujer es abusada, pero qué culpa tiene esa criatura. Ahora, si yo veo que está siendo afectada la salud y la vida de esa persona...no sé, lo analizaría. Hay casos y casos. No estoy a favor ni en contra”.

8 “Me gustaría volver a trabajar con Cecilia Cascante, empezamos en ET (Entretenimiento Total). Fuimos compañeras y seguimos siendo amigas. Una mujer buena y sencilla”.

9 “Me llevo mejor con Verónica Coronel ahora que estamos en Telerama que cuando trabajamos en Ecuavisa. Quizás en esa época hubo celos. No había química y no convíviamos tampoco porque una reemplazaba a la otra en el segmento Gente”.

10 “Con Fiorella (Solines) tuve roces en alguna época, pero ahora cuando nos vemos, nos abrazamos, igual sucede con ‘la Flaca’ Guerrero. Todo pasa por un proceso hasta llegar a la madurez”.

11 “Me agradaría tener un programa de entrevistas ahora que cuento con más experiencia y me siento más segura. En una época lo hice con artistas extraordinarios, pero era una muchachita”.

12 “Le robaría mil besos a Robert Downey Jr. A él no lo entrevistaría, le diría ‘no perdamos tiempo y dame un beso’ (risas)”.

13 “Tengo alergia a la gente creída, a los aniñados pedantes”.

14 “He pecado de pendeja por haber perdonado y luego vuelven a fallarme; pero no importa, son ellos los que pierden. Lo chévere es que me olvido y no soy rencorosa”.

15 “El mundo de la comunicación surgió para mí de manera casual y ahí supe que era lo mío. Continúo estudiando porque sé que la belleza física con los años se va, pero la preparación queda”.

16 “Para enamorarme me gustaría ir a Mykonos (Grecia) que todavía no conozco. Ahí digo que sí (risas)”.