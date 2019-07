Shakira se despide de su exsuegro, Fernando de la Rúa

“Fernando, querido, te has ido para siempre, amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma. Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado, como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ve a buscar la tranquilidad. Y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero, amigo, Shakira” fueron las expresiones de la cantante Shakira por el fallecimiento de su exsuegro, Fernando de la Rúa, el expresidente argentino de 81 años.

La actual pareja de Gerard Piqué mantuvo un romance entre 2000 y 2010 con Antonio de la Rúa, hijo mayor del político, y aunque se rompiera su relación seguía conservando muy buen recuerdo del que fuera su suegro.

Shakira y Antonio se conocieron en enero del 2000 en Argentina cuando él estaba trabajando en la campaña electoral de su progenitor y ella se encontraba en Buenos Aires promocionando su disco. El encuentro se produjo en un restaurante de la capital y el flechazo fue, al parecer, inmediato.

Mantuvieron una relación estable aunque discreta y Antonio viajaba con ella por todo el mundo, involucrado al máximo en la exitosa carrera de la colombiana.

Cuando terminaron, no solo cortaron cualquier diálogo, sino que en 2012 Antonio entabló una demanda judicial por el 18 por ciento de su emporio comercial, aduciendo que la había “ayudado a ganar” ese dinero siendo su socio.

La cifra exigida por incumplimiento de contrato y en concepto de indemnización ascendía a los 250 millones de dólares. Pero el litigio no prosperó.