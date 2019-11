Shakira afrontó depresión y crisis en su matrimonio luego de que perdió su voz

“No fue una experiencia positiva porque me convertí en una persona muy pesimista. Estaba amargada y era imposible estar cerca de mí. Gerard vio lo peor de mí (...) Siempre pensé que algún día se irían cosas de mi vida como la belleza, la juventud y todo eso. Pero nunca me planteé que mi voz pudiera abandonarme porque la veía como algo inherente a mi naturaleza. Mi voz es mi identidad. (...) Así que cuando no pude cantar, fue insoportable. Hubo ocasiones en las que no podía salir de mi cama, estaba tan deprimida”, son algunas de las frases que Shakira dijo en su entrevista con The Guardian.