El duelo detrás del final de tus series favoritas

“Los investigadores han estudiado durante mucho tiempo un fenómeno llamado relaciones parasociales , en el que las personas crean relaciones intensas con personas que no conocen, a menudo celebridades o personajes”, dice Yalda Uhls, quien también fue ejecutiva de cine en estudios como MGM y Sony.

Escritos como el de la profesora de psicología de la Universidad de UCLA, Yalda Uhls, para The Hollywood Reporter demuestran que la tristeza provocada por el ‘final’ —ya sea de un personaje o de toda la serie— es real.

Justo ahora muchos se encuentran un poco sensibles. Fanáticos de series como Game Of Thrones , The Big Bang Theory o incluso de películas como Avengers , atraviesan por esta etapa, en la que los personajes de ficción parecen cobrar relevancia y afectan su estado de ánimo.

Tristeza, un sentimiento de vacío y tal vez algo de dolor emocional son algunos síntomas que pueden presentarse cuando el final de tu serie favorita se aproxima. Despedirse de esos personajes con quienes te sentiste identificado no resulta fácil y, según algunos reportes, ese sentimiento de vacío no es imaginario.

Pero ellos no son los únicos en afirmarlo, de hecho, un extracto del artículo publicado por Juan José Igartua, de la Universidad de Salamanca, indica que “existe evidencia empírica que indica que las narraciones de ficción ejercen efectos significativos más allá del puro entretenimiento y el impacto afectivo”.

Añadió que “los experimentos sobre relaciones parasociales han demostrado que el afecto por un personaje de televisión predice su percepción de lo real que es un personaje. En otras palabras, si me gusta el carácter A más que el carácter B, sentiré que el carácter A es más real”.

El camino para aceptarlo

Aunque el desenlace de una historia, en especial si es tu favorita, puede resultar un tanto doloroso. Margaret Lyons, crítica de televisión para The New York Times, cree la preparación para el desenlace es un buen toque para llegar a la aceptación: “soy una persona blanda, cuyo corazón late y quiero que me den un especial de una hora para despedirme de una serie”.

Júlia Pascual, psicóloga consultada por S Moda, cree que es normal experimentar este tipo de sensaciones ya que son muestra de la satisfacción experimentada con anterioridad. Su consejo es lo mejor de esa serie que tanto te gusta y no olvidar que siempre puedes darles ‘play’ y comenzar de nuevo.