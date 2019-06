Tatuajes y unicornios: así será la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

“Si has recibido esta carta, es porque nos has dicho que sí. Tenemos muchas ganas de compartir contigo grandes momentos el sábado 15 de junio de 2019. La seguridad es muy importante para nosotros, y por ello hemos diseñado este tatuaje personal e intransferible que va asignado a un número de seguridad vinculado a tu nombre. No puedes intercambiarte el tatuaje con tu pareja. Con él tendrás acceso a todo el evento. Es súper importante que no te olvides de ponértelo donde te indicamos a continuación”. Así comienza el texto impreso en la tarjeta negra con un unicornio rosa estampado que han recibido estos días los cerca de quinientos invitados que este próximo sábado asistirán a la boda del futbolista sevillano Sergio Ramos (Camas, 1986) con la presentadora de televisión Pilar Rubio (Torrejón de Ardoz, 1978) en la capital andaluza.

El tatuaje en cuestión tiene la figura del unicornio que se ha convertido en leitmotiv del que ya está considerado el gran evento social del año y que comenzará con una ceremonia religiosa en la Catedral de Sevilla. Como también indica la invitación —con el hashtag #boda unicornios, el acceso para los invitados —no ha trascendido si coincidirá con el de los novios— se realizará por la Puerta del Príncipe del templo metropolitano. Para poder alcanzar esta entrada lateral, situada junto al Archivo de Indias, se habilitará un paso y un único acceso desde la intersección de la calle Miguel de Mañara y la calle Santo Tomás, justo al lado del Real Alcázar, por el que, previsiblemente, desfilen los invitados más ilustres ante la mirada de curiosos, prensa y los cientos de miles de turistas que transitan estos días por la zona más monumental de la ciudad, donde se encuentra la Catedral.

De hecho, la particularidad de esta boda ha obligado al Cabildo Catedral a tomar la decisión de restringir las visitas guiadas al templo y a la Giralda desde, al menos, hora y media antes del inicio de la ceremonia. Las taquillas para sacar entradas para ambos monumentos cerrarán ese día a las 15.30 horas. De este modo, a la hora taurina por antonomasia, las cinco de la tarde, está previsto que comience la ceremonia y posterior banquete, de los que se está encargando la empresa organizadora de bodas y eventos de moda entre las celebrities nacionales: la agencia catalana La Puta Suegra, el nombre comercial de alto impacto detrás del que se encuentran sus fundadores, Josep Planas y Marta Gilabert, quienes en su web afirman como reclamo para posibles clientes: “Consideramos poco ético revelar las producciones que hemos hecho, pero no hay duda de que después de todo lo realizado podemos ofrecerle únicamente la excelencia en el sarao que quiera montar”.