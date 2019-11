Selena Gómez confirma fecha de su nuevo álbum

SG2 sale a luz luego de su segundo álbum, Revival, presentado en el 2015. Luego de eso, Selena hizo canciones independientes en 2017 como Bad Liar, Fetish y Wolfes. Además, participó en colaboraciones con artistas como J. Balvin, Benny Blanco, Ozuna y Cardi B.

En junio del 2019, la cantante de The heart wants what it wants asistió a una entrevista televisiva con el comediante Jimmy Fallon y en ella, mencionó que su nuevo álbum ya estaba terminado y dijo que tendrán una fusión de sonidos con guitarra acústica y eléctrica. Lose you to love me (con la cual llegó al primer lugar del Hot100 de Billboard luego de su primera semana de lanzamiento) y Look at her now son los dos primeros temas que ha presentado parte de su nuevo álbum los cuales tienen relación con su relación sentimental con su ex novio, Justin Bieber.

Primera presentación en vivo