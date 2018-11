Se acabó el jarabe...

EXPRESIONES quiso estar en la última emisión del programa Jarabe de pico, de Teleamazonas, el viernes pasado. Inicialmente se aprobó que la prensa esté, sin embargo al mediodía, el productor Mario Naranjo nos envió un mensaje diciendo que los nuevos jefes prohibían el acceso de los medios. A pesar de aquello fuimos, nos dejaron ingresar y por ello damos fe de que ese día los presentadores, reporteros y la producción experimentó una mezcla de emociones: desde la risa al llanto, además no faltaron las bromas, así como los dardos que le lanzaron a Santiago Castro por sus fuertes comentarios en Calientitos TV (por Internet). Teleamazonas se convertirá en un canal elitista y la farándula no se incluirá en la programación. Este grupo humano dio vuelta a la página.

Will Mendoza

Se tomará unas vacaciones que ya estaban planificadas. “Me iré a Nueva York, Estados Unidos, el jueves. Me quedaré 13 días. No me moriré por no estar en TV, espero regresar. Quiero hacer radio, existen planes con Cynthia Naveda de hacer Facebook Live. No me dejaré morir”.

Emerson Morocho

Quien interpreta a la señorita Laura es el menos preocupado del grupo. “He sabido invertir mi tiempo y dinero, soy la voz del canal, seguiré en el espacio Radiación temprana de Canela. Tengo un negocio de accesorios de carros y alineación. Continuaré con los shows en el teatro, así que Laura no muere y Zorraya no es un personaje que nació en Jarabe sino en la radio. Mi día empieza a las 07:00 y termina casi a la medianoche. Al programa le dedicaba dos horas al día”.

Cynthia Naveda

Se reúne hoy con directivos de Teleamazonas. Su caso es diferente al resto, iba a cumplir un mes en esta empresa, el 22. El productor, Mario Naranjo, confesó estar con cargo de conciencia porque la sacó de RTS para que sea parte de Jarabe de pico. Se conoce que hay el proyecto de un espacio de variedades. ¿Será que la reubican o se va como sus excompañeros?

Soledad Barberán

Mantiene conversaciones con directivos de Onda Positiva. “Ya estuve en esa emisora. Tal vez esta sea una señal que la vida me da para enfocarme en lo musical, para impulsar el talento en el canto que he frenado. He hecho colaboraciones, una pop balada y algo en género urbano, ahora lanzaré lo mío. Siempre estaré agradecida con Will porque él me trajo a Jarabe”.

Mónica Bucheli

Se concentrará en su negocio de jeans (Monabu). “No estoy cerrándole las puertas a la TV, pero no pienso quedarme en casa sabiendo que hay mucho por hacer afuera. Lo ocurrido es una prueba de que no se pueden poner los huevos en una sola canasta”.

Dora West

El viaje a Brasil de la cantante por las fiestas de Navidad sigue en marcha. “Más que por vacacionar, mi esposo, Danilo, y yo lo hacemos por el niño (Danilo Jr.) para que el resto de la familia lo conozca. Además me mantengo en el espacio Brujas que se emite por Facebook. Nos va bien. Tengo salud, dos manos, dos piernas, hay que trabajar. No descarto nada, pero volver a la música no está entre mis planes inmediatos”.

Mario Naranjo

El productor planifica vacaciones. “Necesito tiempo para reinventarme, no me interesa la farándula por el momento, me doy cuenta de que nos pasa factura. Preferiría una revista familiar, dramatizado o reality. Tengo un luto interno porque la gente no comprende que cuando un espacio sale del aire, no solo son los presentadores los afectados, hay un equipo detrás de cámara que se queda sin sustento. Nos vamos siendo el epicentro de la farándula”.