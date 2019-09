Saskia Bermeo: “Me caso a la edad que siempre quise”

La presentadora de El noticiero del mediodía y El noticiero al cierre, de TC, Saskia Bermeo (34) va camino al altar. Contraerá matrimonio civil con Roberto Lalama (39) el 21 de este mes en el hotel Sheraton, tras una relación de 10 años.

“Él es divorciado y tiene un negocio de ferreterías. Acaba de abrir un local, por ello no podremos viajar de luna de miel de inmediato”, cuenta emocionada la comunicadora.

El vestido que lucirá en esta ocasión especial es de Eduardo Villamar. Antes trabajó en el canal de la Universidad Católica, en CNPlus y hace siete años llegó a TC. Fue reina de El Triunfo y de la provincia del Guayas.

En los últimos días ha estado un poco delicada de salud e incluso debió ausentarse de sus obligaciones cotidianas.

El médico me dijo que era la ciática, de repente no pude caminar, me dolía muchísimo. Tal vez hice un mal movimiento, a veces duermo bocabajo, tengo contractura muscular, no hago ejercicios. Creo que los preparativos de la boda me estresaron. Al principio me preocupé porque estoy a días de la boda.

¿Se casan a una buena edad?

Me caso a la edad indicada, a la que yo siempre quise, siempre dije que después de los 30. Mis amigos a veces molestaban y decían que me iba a quedar en la percha.

Diez años de una relación no son cualquier cosa...

Siempre dicen que cuando dura mucho tiempo una relación, ya no se casa la pareja. Hubo altas y bajas. En una ocasión estuvimos separados, pero fue algo breve. Luego regresamos. Teníamos proyectos profesionales pendientes, no había apuro. El 25 de diciembre me dio el anillo y tomamos la decisión de casarnos.