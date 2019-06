Santiago Cruz, le apuesta a Elementales, su álbum más prometedor

Su nombre evoca a esos románticos de antes. A los que solo le bastaba una guitarra o un piano para conquistar almas enamoradas. En tiempos de reguetón y letras que cosifican a la mujer, el colombiano Santiago Cruz emerge como aquel poeta que le canta no solo al amor sino también a todo lo que conforma la naturaleza del universo en el que habitamos. El artista nacido en Ibagué hace 43 años, en diálogo telefónico con EXPRESIONES, habló precisamente de su más reciente álbum, Elementales, un disco que compila sus mayores éxitos pero versionados de manera distinta y acompañados de voces que hacen de este trabajo, una joya singular que tomó más de dos años esculpir y en el que pasea por esa América que ama y habla de cumbias, chacareras, blues, bolero ranchero y otros ritmos. “Le canto a un poco de todo, pero enfocándome a las relaciones personales y esos sentimientos nobles como el perdón y la gratitud. Esta producción de 15 canciones en total, significó igual un reto artístico al reunir a 14 talentos de diversos países con un sonido propio para cada uno”. El ibagueño incluye tracks como Baja la guardia, junto a su conterráneo y amigo Andrés Cepeda; Paracaídas, con el español Leiva; Pies de duende frágil, con la chilena Francisca Valenzuela; Nosotros nunca nos diremos adiós, con la mexicana Fer Casillas y Ya veremos, con la española Rozalén. En la placa también constan sus duplas con una constelación de estrellas como Manuel Medrano, Leonor Watling, Kany García, Abel Pintos, Silvana Estrada, Morat, Ana Carolina, Miranda y el dominicano Vicente García. El solista asegura que todos aquellos que participaron en Elementales son sus amigos y colegas que ha admirado siempre. Mención aparte merecen los productores Eduardo Cabra (Puerto Rico), Cachorro López (Argentina) y Juan Pablo Vega (Colombia). “Con ellos me conectó la palabra ‘riesgo’; respeté el estilo de cada uno, su método, y su ética de trabajo al momen to de grabar, todos con una calidad estética fuera de serie, impresionante”. De Ecuador, señala, que es una tierra a la que siempre quiere volver, por lo que su equipo desea incluirlo en su agenda de presentaciones. “Siempre es bueno regresar a Quito, Loja, Cuenca, Riobamba, Guayaquil, ciudades cuya gente me ha demostrado su cariño cada vez que las visito, y con la que conecté desde la primera vez que pisé ese hermoso país. Espero que las cosas vayan bien con este álbum y visitar más lugares que valoran lo que hago”.

CONÓCELO

*Nació en Ibagué, Colombia, en 1976.

*En 2003 grabó su primer álbum Solo hasta hoy.

*Ha sido tres veces nominado a los premios Grammy Latino y ganador de innumerables discos de oro y platino por sus siete álbumes de estudio.