Sandra Echeverría es la nueva usurpadora

Sandra Echeverría es la protagonista de la nueva versión de “La Usurpadora”, telenovela producida por Carmen Armendáriz y con la dirección de Francisco Franco. La actriz y cantante comparte créditos con Arap Bethke y Andrés Palacios.

La historia se enfocará en la vida de una primera dama, que encarnará Sandra, quien también, como en la primera versión, dará vida a las gemelas Paola y Paulina; Andrés Palacios como el presidente y Arap Bethke trabajará muy cerca de él. Paola buscará a su gemela Paulina, que vive en Colombia, para que la supla y ella pueda dar rienda suelta a una relación extramarital.

“La Usurpadora” se desarrollará en 25 episodios reescritos por Larissa Andrade, melodrama con tintes de thriller político y que contará con una narración cinematográfica.

Para Sandra Echeverría es un reto, ya que deberá encarnar a unas gemelas y una de ellas con acento colombiano.

Fue en 1998 cuando se estrenó esta telenovela con Gabriela Spanic. Sandra no recuerda haberla visto, así no imitará a nadie, y desea que su trabajo no lo comparen con el de Gaby.

A la par, Sandra continúa con la promoción de su disco “Instinto”, con temas de música ranchera.

Además en 2011 estelarizó “La fuerza del destino”, en la que compartió créditos con David Zepeda y Gabriel Soto.

Se inició siendo muy joven en TV Azteca como coprotagonista de “Súbete a mi moto” e intervino en “El clon” y “La querida del Centauro”.