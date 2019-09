Salma regia a los 53 años

La mexicana Salma Hayek compartió en sus redes sociales una imagen en bikini para celebrar sus 53 años. La actriz consiguió revolucionar Instagram porque aparece en la instantánea haciendo alarde de naturalidad posando con un bonito traje azul que no ha dejado indiferente a nadie.

A ella le dijeron, primero, que si dejaba las telenovelas en México y se iba a Estados Unidos no tendría éxito. Una vez que se hizo de un lugar en Hollywood le aseguraron que dejaría de tener trabajo cuando cumpliera 30 años, pero la actriz se sobrepuso a esos pronósticos. Sigue vigente en la Meca del Cine con varios proyectos. No solo viajó a Croacia hace algunos meses para filmar la segunda parte de The Hitman’s Bodyguard, también fue elegida para actuar junto a Owen Wilson en Bliss, una película de Amazon Prime Video.

Entre sus proyectos hay uno que, sin duda, destaca y es la incursión en el Universo Marvel.