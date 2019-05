Rozalén, va pintando puertas violetas

¡Vaya! Creo que estoy en uno súper dulce. He pasado por muchas cosas y aprendizajes, y los sigo pasando, porque no todo es bonito. Sobre todo por la exposición y la fama y todo eso. Pero es que, vamos, estoy súper feliz de cantar lo que canto, del equipo que tengo y de poder viajar y descubrir lugares a través de las canciones. No sé, yo creo que no podría pedir nada mejor en mi vida.

Sí han cambiado muchas cosas desde aquel año, pero otras siguen exactamente iguales. Por ejemplo, se ha profesionalizado todo, cuando yo hice esos acústicos yo ni siquiera sabía qué iba a pasar con mi primer disco. Y desde ese momento llegó la firma con la discográfica, los mánager, todo se ha multiplicado muchísimo. Durante este tiempo me he dedicado a lo que más amo. Eso es lo más importante.

¿Cree que en América Latina faltan pintar más ‘puertas violetas’?

Claro que sí. En España también. Pero es verdad que hay países en Latinoamérica en los que los temas de igualdad, feminismo y violencia machista están muy difíciles de tratar. Lo noto porque hay sitios donde no puedo ni nombrarlos. En otros, quizá sí hay algo más de apertura. Por ejemplo Argentina, Chile, México. Y, claro, hay que pintar puertas violetas porque son buenas, son de igualdad, de liberación, de sitios donde tienes que aparecer cuando no estás bien y quieres estar mejor. Hay que pintarlas en todo el planeta.

¿Cuál cree que es la historia más importante que ha cantando?

En el último disco cuento varias familiares que me parecen muy potentes. Justo, es la canción del desaparecido de mi familia tras la Guerra Civil española. Me pasó algo tan ‘gordo’ con esto que a través de la canción encontré la fosa común donde está. Esta historia es complicada de superar. Y luego la historia de amor de mis padres, que la canto en Amor prohibido, pues también es muy potente. Mi papá fue sacerdote 10 años y se enamoró de mi mamá, y tuvieron que tomar otras decisiones. Te digo esas dos, pero todas las que canto aportan algo.

Nació en Albacete, una tierra de la que habla siempre. ¿Hay algo de ese lugar que la acompañe?

De mi tierra siempre hay algo que me acompaña. Conforme van pasando los años siento más arraigo a mi tierra, a mi raíz, a mis ancestros. Yo no paro de hablar de Albacete. Es súper importante, porque ahí me querían antes de que me pasara todo esto. Ahí pasé mi infancia, formé mi personalidad. Es donde está mi familia y los amigos de siempre y los llevo todo el rato. Ellos están en lo que visto, en todo lo que digo y en el alma.

¿Busca un hit radiofónico o prefiere alejarse de lo mainstream?

Nunca he buscado eso y sin hacerlo mis canciones suenan en la radio. Lo único importante es la honestidad y, quizá, las producciones y el equipo han hecho que algunas se acerquen más a lo comercial, pero yo las he hecho todas con mi guitarra. Pues no lo sé, cuando uno hace las cosas desde dentro las cosas llegan. Pero yo no pienso en sonar en la radio, yo hago que me guste a mí, así logro que le pase lo mismo a los demás.

¿Cuál es el siguiente gran reto de su carrera?

Es ahora. Como en cada disco que hago quiero superar al anterior, quiero hacer canciones que emocionen, que gusten, que hagan a la gente feliz. Es un reto continuo superarme a mí misma y aportar a la música. Le tengo pánico a perder la inspiración. Entonces sí tengo que estar todo el rato al loro, y es muy difícil (risas) Pero buscando, buscando, al final se encuentra.