Romina Calderón “Yo no hago farándula destructiva”

Tras la caída que sufrió y en la que se fracturó el codo izquierdo, la presentadora Romina Calderón (29), quien antes fue parte de Calle 7 y Bien informado, de TC, volvió a la TV en De casa en casa de ese mismo canal. Junto a Leonel Alleguez conduce el segmento de farándula Para la oreja.

¿Es su primera vez en farándula?

Estoy acostumbrándome a levantarme temprano de nuevo. Antes lo hice para Bien informado. Es mi primera vez en farándula, me manejo de manera neutral, sin armar conflictos. La farándula del programa es light, familiar. Doy mi opinión basada en lo que dicen los involucrados.

¿Qué tal la química con Leonel?

Nos llevamos bien. Existe un buen ambiente laboral. Cada quien respeta su espacio. Investigamos y si de algo no estamos seguros preguntamos para no meter la pata. Lo mejor es manejarse con criterio. Al principio pensé que no encajaba. Pero poco a poco le he cogido el golpe, porque no es una farándula destructiva.

Los famosillos siempre se quejan.

Gracias a Dios muchos me respetan porque no tienen qué hablar de mí. No hablo más de la cuenta y también cuido mi imagen, no me meto en problemas.

¿Pudo haber vuelto a noticias?

La gente me dice eso, pero ahora surgió esta oportunidad y la aproveché. ¿Cómo está su codo tras el accidente? En octubre cumpliré un año del accidente. No quería operarme porque le tengo terror al quirófano. Pero no me quedó de otra porque el codo debió ser reconstruido. En el cuello me pincharon 15 veces para colocarme la anestesia. No me cogía, debido a los nervios. Lloré y sufrí mucho, fue una tortura. No le deseo a nadie algo así, ni a mis enemigos, si los tengo.

¿Volverá al quirófano?

En un mes volveré a ingresar al quirófano para que me saquen las placas y los tornillos que me colocaron. Luego vendrá la rehabilitación durante un año. No puedo subir el brazo y tengo dos dedos (el meñique y anular) dormidos porque las placas y los tornillos tocan el nervio y hay que liberarlos. Nada pasa por gusto.

¿Qué aprendió de esa experiencia?

La vida cambia en cuestión de segundos. Un día antes, yo no quería ir al lugar donde me ocurrió el accidente. Dios nos alerta, pero no escuchamos.

¿Ya se adaptó a la vida de casada?

Llevo más de un año de casada con Wilson (Sánchez). Nos va bien, pero no me gustan los quehaceres domésticos (risas). Yo no cocino, él lo hace. Queremos comprar una casa. Antes del accidente vivíamos en esas urbanizaciones lejos de la ciudad. No me adapté porque me encanta el centro. Ahí viven mis padres. Luego de que me caí entregamos esa vivienda y nos fuimos a vivir con mis progenitores.

¿Los niños vendrán pronto?

Después de dos años, cuando tenga 31. Queremos estar más estables, con una casa. Recién entré al canal, pretendo afianzarme. Me acabo de graduar de Artes Escénicas de la Comunicación en la Casa Grande. Con mi esposo nos gusta viajar. Para septiembre aspiramos a ir a Israel y conocer los sitios donde vivió Jesús.

¿No solo la TV ocupa su tiempo?

Me gusta ganar almas para Dios. Soy cristiana evangélica y tengo previsto estudiar Teología a distancia en la escuela Rey Jesús en Miami. Me encanta ayudar, eso me llena el alma. Sé que la TV es un mundo diferente, pero Dios conoce nuestros corazones.