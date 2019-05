Rogger Guillén: “No soy Pavarotti pero yo sí canto”

Ha sido desde ‘chico reality’ hasta representante del Ecuador en un concurso de místeres. Contrario a lo que muchos puedan pensar, lo que lo impulsó a adentrarse en este mundo de competencias fue la necesidad de trabajar, pues al dejar su natal Portoviejo para vivir en Guayaquil, necesitaba solventar sus gastos y estudios de Ingeniería en Geología.

Así Rogger Guillén se adentró en este formato tan cuestionado de la telerrealidad. Su primera incursión fue en Combate (RTS), pero muchos lo recordarán por Baila la noche y BLN (Canal Uno), sin embargo su talento para el canto se expuso en espacios como Yingo (Ecuavisa) y Guerra de sueños (Gamavisión).

“No entré a la televisión para ser famoso, solo que tenía deudas que pagar. Para la época en que me llamaron de Canal Uno (hace cuatro años) ya estaba decidido a estar dentro del juego porque en Combate apenas duré dos meses, fui el primer eliminado”.

Ahora el portovejense está resuelto a volcarse completamente a la música. Afirma no ser ningún improvisado porque desde el primer vídeo que subió a Instagram expuso su afición por el canto. Cuenta que de niño ya emulaba a baladistas como Luis Miguel y Cristian Castro.

“Nunca me he creído Pavarotti, pero es lo que me apasiona y solo plasmo lo que siento y pienso. Realmente no me importan las críticas”.

El proyecto de lanzarse como intérprete de pop latino nació hace un año, pero por situaciones legales no se concretaron. Una vez resueltos, retomó con fuerza su deseo. “Me reuní con un productor quiteño y grabamos tres temas, de los cuales uno es inédito y los otros son covers”.

Como apostó por el género urbano, asegura que su voz encaja con la de Sebastián Yatra y Maluma.

“Se han quedado sorprendidos de que al grabar en estudio, lo he hecho de una, rápido. Me felicitaron porque a pesar de que soy empírico me manejo bien”.

De la telerrealidad afirma que ya es parte del pasado. Tuvo mucho que ver la lesión que sufrió y ya no desea exponer su físico. Está enfocado en su sueño de ser cantante y en la tesis de su carrera de Ingeniería. “No sacrificaré mis estudios por largas horas de grabación. Rechacé también trabajar una corta temporada para TC y un buen papel en 3 Familias. Mis prioridades hoy son otras”.

CONÓCELO

*Nació en Portoviejo hace 31 años.

*Ha participado en diversos programas reality como Combate, Yingo, BLN y Guerra de sueños.

*En 2012 fue electo Míster Ecuador.

*Alista su tesis para graduarse como ingeniero en geología.

SUS TRES CANCIONES

1. Cuando yo te vi, cover de Piso 21.

2. Cómo mirarte, de Sebastián Yatra, cantada a dúo con Julio César Pavón.

3. La invitación, masterizada en Colombia por la productora de Gente de zona y que en las próximas semanas será presentada al público.

EN FRASES

“Volver a BLN fue una buena escuela para mí y una experiencia muy buena, pero regresar sería retroceder. No es una opción”.

“Los castings ‘horizontales’ (o de cama) sí existieron sobre todo cuando los programas reality estaban de moda. Me consta de personas que accedieron a esas propuestas con tal de estar en televisión. A mí nunca, porque siempre fui buscado. A excepción de Combate, jamás audicioné. No solo los productores proponen, los chicos y las chicas también se ofrecen”.