Rocko & Blasty y Tres Dedos tienen el mismo vicio

Atrás quedaron los besitos de colores y sus sueños de galán de telenovelas. Rocko y Blasty sacaron a relucir sus vicios y contagiaron de estos a los chicos de Tres Dedos. Pero tranquilos, solo se trata de una canción más que habla de amor. Esta metáfora hecha poema es el nuevo sencillo de los hermanos que ponen en Vicio toda la apuesta para su promoción 2019 antes de sacar su nuevo álbum de estudio.

En esta entrevista los dos grupos dejaron claro que se llevan de maravilla y que esta colaboración solo afianza su amistad y promueve la industria musical. “Esta idea nació de ambos grupos. Siempre hemos sido panas, desde que ellos nos ayudaron en su estudio para nuestra primera canción”, explicó John Taleb (Tres Dedos), a lo que agregó Blasty: “Nosotros nos veíamos hasta para jugar pelota, pero nunca habíamos podido reunirnos a hacer una canción, aunque tenía mucho tiempo en planes”. Todo fluyó tan bien que en una semana hicieron la sesión de grabación.

Desde 2006, Rocko y Blasty están en la escena local y su estilo hasta el momento no tenía competencia. Su género urbano con melodías dulces había sido intocable hasta que apareció Tres Dedos, pero de rivales no tienen nada. “Los chicos son como nuestros hermanos menores. Esto no es solo trabajo, antes que hacer esta canción somos amigos. Y nos compartimos ideas de temas todo el rato. Además es positivo que siempre salga talento nuevo que haga las cosas tan bien”, mencionó Rocko.

Ambas agrupaciones tienen mucha visión en su internacionalización, por eso confían mucho en las plataformas digitales para exponer su música. Los números y métricas están a su favor, en una semana han conseguido más de 300 mil visualizaciones en YouTube.