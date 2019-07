Rocío Banquells, acusada de fraude

El polémico actor, Alfredo Adame, revela que el productor Carlos Moreno fue víctima de fraude por parte de su excuñada Rocío Banquells en complicidad con su pareja, quien le llevó un tiempo su contabilidad.

El actor, cuyo tono al referirse a su ex familia política ya es muy conocido, comentó: “Esa mujer es una perversa, ladrona, mentirosa y corrupta. Le robó dinero al productor Carlos Moreno, le presentó a su marido que es contador, se le metió poco a poco para enredarlo y convencerlo que su esposo le llevara la contabilidad y sus finanzas”.

Adame quien es conocido por no morderse la lengua y despotricar contra medio mundo, revela que Moreno le comentó que Banquells y su marido lo estafaron: “Nunca imaginó que en lugar de ayudarlo lo jodiera como a mí. Carlos me dijo: ‘Me robó tu cuñada. Me vio la cara de pendejo”

“A mí me robó 3 mil dólares. Es perversa, a mi ex mujer la obligó a que me robara. Me agarró un cheque en blanco para producir un disco independiente. Yo la busqué y le dije: ‘Me pagas o te rompo la madre, y en nueve meses me regresó mi dinero”.