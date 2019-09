Rob Stewart venció el cáncer de próstata

El cantante británico Rob Stewart, reveló que llevó un tratamiento secreto contra el cáncer de próstata, y que desde julio del presente año se le considera totalmente recuperado.

Durante una colecta de fondos para combatir esta dolencia en Surrey, Inglaterra, hizo pública su condición e invocó a los varones a someterse a exámenes médicos con regularidad para detectar dicha enfermedad a tiempo.

Según contó, el padecimiento le fue diagnosticado en febrero de 2016, durante un chequeo rutinario, y después de pasar tres años luchando contra este ya está curado.

“Nadie lo sabe, pero pensé que ya era hora de decírselo a todos... Ahora estoy bien, pero tuve cáncer de próstata y simplemente me salvé porque lo descubrí temprano”, dijo.

“Si eres positivo y trabajas en ello y mantienes la sonrisa en la cara... He trabajado en ello durante dos años y he sido feliz, y Dios me ha cuidado”, añadió.

El cáncer de próstata es la primera causa de muerte en hombres en el Reino Unido, con 11.000 fallecidos al año, de ahí la preocupación del músico y su intención de animar a otros posibles pacientes a controlarse. Uno de cada ocho hombres sufrirán cáncer de próstata a lo largo de su vida, según el Mirror.

El intérprete cumplirá 75 años el próximo enero. Ha tenido ocho hijos con cinco mujeres distintas.