Ringo Starr, los 79 años lo atrapan agradecido

Quien fuera el baterista de los cuatro de Liverpool, Ringo Starr, llega a los 79 años este 7 de julio. Y lo hace con una actitud positiva y un profundo agradecimiento por “haber nacido y estar aquí”.

Así lo manifestó en una entrevista con la revista Parade , a la que dijo que en esta ocasión volverá a cumplir con una costumbre que empezó hace once años y que consiste en viajar a algún lugar del mundo por su cumpleaños para celebrar con “paz y amor”.

El destino ya está escogido. Se trata del edificio donde funciona la otrora casa disquera de los Beatles, Capitol Records, en Los Ángeles, a pocos kilómetros de la residencia actual de Ringo en Beverly Hills.

Dejó claro que ha madurado, al tiempo que reconoció que “es un milagro que todavía ande por aquí, me metí mucha droga al cuerpo y podía haberme ido en cualquier momento”.

Recordó que cuando era adolescente, creía que había que fusilar a todos los mayores de 60 años porque “eran inútiles”. Y cuando cumplió 40, su madre le dijo: “Hijo, supongo que ya no piensas así”. La década de los 60 la disfrutó a plenitud, cuando “todo esto de la paz y amor empezó, y los Beatles encajaron perfecto en aquello”.

Hoy, pisando los 80 años, sabe que no puede esconder su cumpleaños: “Todos saben cuándo nací y saben exactamente cuán viejo soy. Eso no me avergüenza”. Sin duda, las cosas han cambiado para él.