Rihanna aclara por qué se niega a cantar en el Super Bowl

Los motivos, los dio a conocer en su última entrevista dentro de la edición de noviembre de la revista de moda Vogue. Rihanna no accede a ese contrato, como muestra de solidarización ante los ataques de racismo hacia la comunidad afrodescendiente por parte de la policía en el 2016. Y fue el jugador Colin Kaepernick, quien dio visibilidad al tema ese año, al arrodillarse como mensaje de protesta durante se entonaba el Himno Nacional en el juego.

“Hay cosas dentro de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto, y no estaba dispuesta a ayudarles de ninguna manera. No podría atreverme a hacer eso”.

“¿Para qué? ¿Quién gana con eso? Mi gente no. Simplemente no podría ser un sold out. No podría ser un facilitador. Hay cosas dentro de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto, y no estaba dispuesta a hacerlo, a ir y estar al servicio de ellos de cualquier manera” son los mensajes que la artista mencionó durante su entrevista.