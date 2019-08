Ricky Peña se lanza al ruedo con Tiré la moneda

Ricky Peña, Christopher Pimentel y Juan Pino son tres amigos y los fundadores de la productora Of The Alma, que tiene representaciones en Estados Unidos y Ecuador. “Nosotros hacemos música desde muy chicos y nos reencontramos en Berklee College of Music de Boston,donde sigo estudiando”, dice Ricky quien luego del reencuentro, cuenta que, decidieron producir Tiré La Moneda, una canción cargada de ritmos latinos cuyo lanzamiento está previsto para este 29 de agosto en todas las plataformas digitales.

“Te puedo decir de mí que he formado parte de otras colaboraciones con artistas internacionales tales como Monsiour Perine, Marco Mares, Nicole Zignago y otros más. Mi idea es pronto sacar mi primer EP, pero hasta que eso llegue, queremos impulsar Tiré la moneda, con Christo, quien es cantautor y tiene un largo recorrido por la escena musical independiente de Guayaquil, y mi pana Juan, quien es otro grande. Después de esto viene el videoclip que será presentado en septiembre”, afirma la actual pareja de la también artista Estefi Wright Fontaine.