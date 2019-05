Ricardo Nicolalde: “Me hubiese gustado ser Oskar Schindler y ayudar a los judíos”

Ricardo Nicolalde, exintendente de la Policía del Guayas, confiesa que se terminaría una botella de whisky con Barack Obama, que es malo para la mecánica automotriz y que cuestiona a los abogados de la farándula. Esas son solo algunas de las cosas que dijo a EXPRESIONES en la reciente edición de Tengo que decirlo. 1. “Lo más vergonzoso que me pasó fue cuando el decano de la Facultad de Derecho me puso de ejemplo de asistencia y participación, pero un día que él tomó un examen, llegué tarde. Cerró la puerta y dijo que no dejaría entrar a nadie, aun así, conmigo hizo un excepción”. 2. “Como intendente del Guayas hice operativos, pero nunca me ha tocado estar del otro lado, así que jamás caí en una batida o redada”. 3. “Alguna vez me agarraron en roja en una discoteca, no pasó nada porque no estaba haciendo algo malo, además me encontraba en un lugar público”. 4. “Tengo la manía de morderme los labios porque se me resecan, aunque también me los muerden (risas)”.

5. “En el universo Marvel yo sería Doctor Strange”. 6. “Tengo fascinación por las películas que abordan la II Guerra Mundial. Me hubiese gustado ser Oskar Schindler y ayudar a los judíos”. 7. “Si existiese la pena de muerte sería para los que atentan contra los menores de edad. No estoy a favor de ella, porque el tema de la rehabilitación puede darse en la sociedad y considero que existen métodos. Pero para estas abominaciones de delitos sexuales no creo que exista recuperación. No se va a dar porque somos muy constitucionalistas”. 8. “Además del ciclismo, otra de mis aficiones es cantar. Voy mucho a karaokes. También disfruto estar con mi hijo Emiliano y jugar con él. Siempre busco leer porque además sigo un PhD de Derecho en Argentina”. 9. “En música me quedo con The Beatles y las canciones románticas de Sin Bandera, pero por ahí también me sale el ‘mamarre’ (risas)”. 10. “Mis bebidas favoritas son el agua y también el whisky, dependiendo de la ocasión. Me terminaría una botella con Barack Obama”. 11. “No soy bueno para la mecánica automotriz. Cuando me quedo botado tengo que llamar para que me retiren el carro”. 12. “Una de las veces en que me vi realmente en apuros fue cuando realizamos inspecciones en Puná y la embarcación se quedó varada en medio de los manglares y anocheció. Teníamos temor de ser asaltados por los piratas, pero por suerte nos auxiliaron”. 13. “Me fascina la comida típica, pero soy muy aficionado a los cortes argentinos porque me encanta la carne y también la humana, obviamente, sin duda. Locuras cometo siempre (risas)”. 14. “El último concierto al que asistí fue el de Luis Miguel, que no se dio en Guayaquil. No me devolvieron el dinero porque perdí el ticket”. 15. “Vale la pena sacarse el sombrero por hombres como José Joaquín de Olmedo, Eloy Alfaro y Jaime Roldós, quienes trabajaron mucho por la sociedad”. 16. “El deber de la justicia es ser objetivo e imparcial, pero sus operadores que deberían ponerlo en práctica son los que cometen los errores. Hay que capacitarlos para que la sociedad no pierda la fe en este principio moral”.

17. “En las funciones que me he desempeñado he tratado de ser objetivo, justo y cumplidor de la ley. El cargo que tengo ahora me da sabiduría para tomar decisiones y me siento orgulloso hasta aquí”. 18. “Me duele ver a niños con cáncer, estoy en una fundación y sufro, es inevitable no involucrarse”. 19. “De los abogados de la farándula pienso que aunque toda persona merece un patrocinio, no se debería polemizar en los medios de comunicación por los casos de sus clientes porque el prestigio se pierde. Deberían volcarse a la defensa del caso en los juzgados y en las instituciones para obtener la victoria. El sigilo y la confidencialidad están primero”. 20. “Me agradaría litigar algún día con quienes fueron mis profesores, Juan Falconí Puig, Roberto Falconí Peet, Bernardo Manzano, Iván Castro y Roberto Gómez Lince”. El ciclismo, su mayor pasión